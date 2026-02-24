La apertura a las importaciones de pollo brasileño puede terminar con Granja Tres Arroyos, hoy herida de muerte
La industria avícola nacional atraviesa uno de sus momentos más críticos. Miguel Klenner, secretario general del Sindicato de Trabajadores de las Industrias de la Alimentación (STIA) en Concepción del Uruguay, manifestó su profunda preocupación ante lo que considera un ataque directo a la agroindustria argentina y apuntó contra la apertura indiscriminada de importaciones. Además, advirtió por la compleja situación que atraviesa la Granja Tres Arroyos, donde corren riesgo 700 puestos de trabajo.
Klenner fue tajante al describir la situación de la principal firma del país: “Granja Tres Arroyos está herido de muerte y si viene el pollo de Brasil la mata”. El dirigente advirtió que el ingreso de productos del país vecino no solo afecta la competencia comercial, sino que impacta directamente sobre las fuentes de trabajo de toda la actividad avícola.
La crisis en Granja Tres Arroyos no es solo una amenaza a futuro, sino que ya se manifiesta en graves irregularidades laborales. La empresa enfrenta un conflicto que mantiene paralizada una de sus plantas tras el incumplimiento en el pago de sueldos y el medio aguinaldo correspondiente a enero.
Esta parálisis pone en una situación de vulnerabilidad extrema a más de 700 trabajadores, quienes iniciaron asambleas y medidas de fuerza ante la amenaza de un cierre definitivo.
A este escenario se suma una denuncia por falta de transparencia en el manejo de fondos judiciales. Klenner informó que el gremio mantiene reclamos permanentes debido a que la firma descontó las cuotas alimentarias de los haberes de los operarios, pero no transfirió el dinero a las cuentas de las beneficiarias.
El secretario general del STIA de Concepción del Uruguay también alertó sobre maniobras de fraude en la región. Según denunció, algunas empresas locales están importando pollos brasileños para reetiquetarlos y venderlos como producción nacional, lo que anticipa un inminente achique de personal y despidos en las líneas de producción. “Parece que se está haciendo todo lo posible para destruir la industria nacional”, sentenció Klenner.
Pese al oscuro panorama, el gremio deposita sus expectativas en una posible reapertura del mercado de China para el mes de marzo. El interés reside en la exportación de subproductos como la garra de pollo, que en el mercado asiático tiene un valor superior al kilo de suprema en Argentina, lo que representaría un alivio financiero indispensable para sostener el empleo en las economías regionales.