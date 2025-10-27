La Alianza liderada por Frigerio reafirmó en Entre Ríos un profundo cambio de identidad política
Entre Ríos amaneció teñida de violeta. Y no por sus bellísimos jacarandás, sino por la decisión de su electorado en ratificar el rumbo político y socioeconómico trazado por Javier Milei a nivel país y Rogelio Frigerio en la provincia. Una nueva Alianza se consolida a partir de un sensible recambio de representantes legislativos que le concederán al presidente un libre juego de decretos y vetos.
Las Elecciones Legislativas 2025 arrojaron una victoria impactante de La Libertad Avanza, profundizaron la crisis del justicialismo (con un kirchnerismo notoriamente impugnado), ahondaron la mutación del Pro original, acentuaron la depresión ya casi mortal del radicalismo histórico, y congelaron otras alternativas para nada seductoras.
Ya habrá tiempo para el análisis exhaustivo. Pero hay una verdad irrefutable: cambiaron las generaciones de electores, y cambió el mundo en innumerables sentidos.
El peronismo no se aggiornó y pesó el egoísmo y la ambición de poder que estremecieron sus entrañas, quitándole confiabilidad ante un votante por un lado confundido, como -por el otro resuelto- a ver qué hay en el final del rumbo marcado por “El León” libertario, teniendo como aliado a un Rogelio Frigerio que supo ser ungido como mandatario luego de décadas de gobernantes peronistas.
“El Porteño” (así llamado desde el seno de la masa de empleados de la Casa Gris), llegó con decisiones controvertidas pero elocuentemente reconocidas por un pueblo harto de promesas incumplidas. Su discurso impactó, y así como sus medidas internas afectaron a parte de la estructura del Estado, el entrerriano -que no depende del salario o hasta de la dádiva gubernamental-, concibió que no estaba mal darle crédito para afianzar su programa como para que le transmita Milei que tiene en esta provincia a una socia incondicional.
Las urnas hablarían y hablaron… El escarmiento fue para un peronismo contradictorio acéfalo de un liderazgo aglutinante y con su máxima referente presa como históricamente distante de la paradigmática doctrina justicialista.
Hay una nueva masa de sufragantes (en edad como en criterio…), hubo un cambio de repertorio en el cómo llegar a la gente por parte de quienes nos gobiernan, y a la vez un nuevo sistema de votación (Boleta Única Papel) el cual, sumado al hartazgo de quienes ya no creen en la política, trajo aparejado más confusiones o hasta pérdida de ganas de asistir a los sitios de votación.
Quien no quiera leer el dato de inasistencia récord puede cometer un error garrafal.
Se viene una época cargada de incertidumbre. El pueblo eligió aceptar la metodología libertaria y le dijo basta a una manera de hacer política. Ya ha sucedido. Argentina es cíclica. No obstante, en estos tiempos modernos, se afianza la tendencia en que no se ve en la oposición una insoslayable referencia a que hay un nuevo modelo a seguir con valores, principios, normas, métodos y enfoques que guíen una flamante organización con auténtica participación ciudadana.
Resulta axiomático admitir que la relación entre el Estado y la sociedad, el papel de los partidos políticos, y la forma en que se toman las decisiones y se implementan las políticas públicas, atraviesan por un proceso de disgregación alarmante.
No falta tanto para el 2027, pero… sí serán dos años en los cuales todo el peso de reformas que propulsa el presidente, podrá precipitarse como un alud con resultados enigmáticos y si de algo estamos convencidos es que en la Argentina de hoy, o en la Argentina del 2026/27 no habrá una salida espontánea ante cualquier depresión o recesión que nos azote, menos aún con un país endeudado como nunca…
Más del 99% de las mesas escrutadas
Senado
Escrutado el 99,62% de las mesas, los resultados son los siguientes:
-Alianza La Libertad Avanza: 52,47 % (399.992 votos)
-Fuerza Entre Ríos: 35,66 % (271.818 votos)
-Ahora 503: 3,65 % (27.818 votos)
-Entrerrianos Unidos: 3,18 % (24.314 votos)
-Nueva Izquierda: 1,89 % (14.461 votos)
-Unión Popular Federal: 1,81 % (13.872 votos)
-Movimiento al Socialismo: 1,30 % (9.949 votos)
Diputados
Escrutado el 99,65% de las mesas, los resultados son los siguientes:
-Alianza La Libertad Avanza: 52,93% (375.525 votos)
-Fuerza Entre Ríos: 34,37 % (243.884 votos)
-Entrerrianos Unidos: 3,65 % (25.923 votos)
-Ahora 503: 3,56 % (25.296 votos)
-Nueva Izquierda: 2,51 % (17.826 votos)
-Unión Popular Federal: 1,77 % (12.564 votos)
-Movimiento al Socialismo: 1,18 % (8.385 votos).
Quiénes llegan a la Cámara Baja
Con más del 99% de las mesas escrutadas, los resultados oficiales en la provincia de Entre Ríos arrojan que la Alianza encabezada por el Gobernador, Rogelio Frigerio, se impuso por amplio margen, tras cosechar más del 52% de los votos, lo cual, le permitió conquistar tres bancas en la Cámara de Diputados de la Nación.
De esta manera, la Alianza La Libertad Avanza, lleva al Congreso a Andrés Laumann, Alicia Fregonese y Darío Schneider como diputados por Entre Ríos.
Por detrás, se ubicó Fuerza Entre Ríos con más del 34%, para consolidar las bancas de Guillermo Michel y María Laura Marclay.
Como tercera fuerza se ubicó el Partido Socialista-Entrerrianos Unidos con el 3,6%, pero no obtuvo los suficientes votos para obtener un escaño.
Los diputados que finalizan su mandato son: Marcela Ántola (Democracia para Siempre), Nancy Ballejos (PRO), Atilio Benedetti (UCR), Ana Carolina Gaillard y Tomás Ledesma (Unión por la Patria).
En la Cámara Alta
En cuanto a la Cámara de Senadores, con más del 99% de las mesas escrutadas, los resultados oficiales en Entre Ríos, muestran que la alianza encabezada por el gobernador, Rogelio Frigerio, obtuvo un amplio triunfo.
Con más del 52% de los votos obtiene dos escaños en la Cámara Alta. Así, la Alianza La Libertad Avanza llevará a Joaquín Alberto Benegas Lynch y Romina María Almeida.
En segundo lugar, se ubicó Fuerza Entre Ríos con más del 35%, para conquistar una banca, que obtendrá el ex intendente de Paraná, Adán Humberto Bahl.
En el Senado, dejan su banca: Stefania Cora (Frente de Todos), Alfredo De Angeli y Stella Maris Olalla (Juntos por el Cambio).