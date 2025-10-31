La AHT Litoral realizará el Encuentro de Proveedores 2025 en Paraná
La Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina (AHT) – Región Litoral invita a participar del Encuentro de Proveedores AHT Litoral 2025, una jornada de vinculación estratégica entre empresas proveedoras de productos y servicios y los principales referentes del sector turístico de la región.
El evento se llevará a cabo el miércoles 3 de diciembre, de 11:00 a 16:00 horas, en las instalaciones del Hotel Howard Johnson Mayorazgo, con el acompañamiento de la Secretaría de Turismo de la Provincia de Entre Ríos.
El Showroom de Proveedores AHT Litoral es un encuentro anual e itinerante que recorre las provincias de Entre Ríos y Santa Fe, consolidándose como un espacio de networking y generación de oportunidades de negocio para toda la cadena de valor de la hospitalidad.
Durante la jornada, los asistentes podrán:
- Conocer las últimas novedades, tendencias, productos y servicios del sector.
- Establecer contactos directos con decisores de hoteles, restaurantes, bares y organizadores de eventos.
- Generar alianzas y oportunidades comerciales con profesionales de la región.
El encuentro está dirigido a hoteleros, gastronómicos, cabañeros, agencias de viajes, organizadores de eventos y demás actores del ámbito turístico, que buscan fortalecer vínculos y potenciar el desarrollo de la industria en el Litoral argentino.