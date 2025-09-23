La AGN busca ampliar auditorías en la ANDIS y la ANMAT por los casos Spagnuolo y fentanilo
La Auditoría General de la Nación (AGN) se dispone a ampliar las auditorías en curso sobre la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en el marco del caso Spagnuolo, y la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), a raíz del escándalo por el fentanilo.
El anuncio fue realizado por el presidente de la AGN, Juan Manuel Olmos, durante la presentación del plan anual 2026 ante la Comisión Bicameral Mixta Revisora de Cuentas, presidida por el diputado de Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto.
“Voy a proponerles una ampliación del objeto para la auditoría en curso. Le solicito a la comisión que apruebe con tal alcance del plan vigente”, expresó Olmos en referencia a la revisión de ambos organismos. Para avanzar, la AGN deberá esperar la aprobación de la Comisión, ya que el plan en vigencia corresponde al año 2025.
En la reunión de principios de septiembre, la Comisión ya había recibido notas de diputados y senadores para trasladarlas a la AGN. Una de ellas fue firmada por la senadora del PRO Guadalupe Tagliaferri y los radicales Martín Lousteau y Pablo Blanco.
“Consideramos que la gravedad de esta situación amerita una urgente intervención del Congreso, en general, y de la comisión a su cargo en particular. El Poder Legislativo no puede mantenerse indiferente ante hechos graves y cuya magnitud no hemos terminado de conocer”, sostuvieron los legisladores en el documento.