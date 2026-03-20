La agenda de Javier Milei en Hungría incluye reuniones con Viktor Orbán, discurso en la CPAC y distinción académica
El presidente Javier Milei iniciará esta noche noche un nuevo viaje internacional rumbo a Budapest, Hungría, donde desarrollará una agenda concentrada en menos de 24 horas. La visita combina actividades políticas, académicas y de posicionamiento internacional, en línea con su participación en espacios afines a la derecha global.
La actividad central tendrá lugar el sábado. Por la mañana, Milei mantendrá un encuentro bilateral con el presidente húngaro Tamás Sulyok en el Palacio Sándor. Luego, continuará con una reunión con el primer Viktor Orbán en el Monasterio Carmelita de Buda, sede del gobierno.
Más tarde, el jefe de Estado participará como orador en el cierre de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), un foro que reúne a referentes y dirigentes de partidos de derecha a nivel internacional. La presencia de Milei se inscribe en su estrategia de fortalecer vínculos con líderes y espacios ideológicos afines.
La agenda también incluye una actividad académica: el presidente recibirá el título “Civis Universitatis Honoris Causa” otorgado por la Universidad Ludovika, donde además brindará unas palabras en el acto de entrega.
Finalizadas las actividades, Milei partirá esa misma noche de regreso a la Argentina, con llegada prevista a Buenos Aires el domingo por la mañana.