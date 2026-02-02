La AFA reprogramó los amistosos de la Selección argentina antes del Mundial 2026
La Selección argentina afrontará un año de máxima exigencia con la defensa del título en el Mundial 2026 y la disputa de la Finalissima ante España en marzo. En ese contexto, la planificación del calendario se volvió prioritaria para la AFA, que trabaja contrarreloj para resolver un imprevisto clave: la cancelación de los amistosos previos a la Copa del Mundo.
Según confirmó el periodista Gastón Edul, quedaron sin efecto los dos encuentros que el equipo de Lionel Scaloni tenía previstos antes de su debut mundialista frente a Argelia en Estados Unidos. La confirmación original había sido realizada en septiembre por Claudio “Chiqui” Tapia, quien había anunciado que la Albiceleste se mediría con México y Honduras en la antesala del torneo.
Ahora, el desafío para los directivos será conseguir dos nuevos rivales en un calendario ajustado. Esos partidos deberán disputarse durante los primeros diez días de junio, antes del traslado del plantel hacia Kansas City, ciudad en la que Argentina iniciará su participación en la Copa del Mundo.
Hasta el momento, los únicos compromisos confirmados para 2026 están pautados para marzo. El 27 de marzo, el equipo liderado por Lionel Messi enfrentará a España en Qatar para disputar la Finalissima. Cuatro días después, el 31 de marzo, jugará un amistoso ante la selección local en la misma sede, lo que implicará una estadía de ocho días en el país donde Argentina se consagró campeón en 2022.
Otra fecha clave en la agenda albiceleste será fines de mayo, cuando se dará a conocer la lista oficial de 26 convocados para el Mundial. La reorganización de los amistosos se vuelve, así, un aspecto central en la preparación del equipo para llegar con rodaje y ajustes finales a la cita más importante del fútbol.