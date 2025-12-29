La AFA rechazó denuncias sobre fondos en Estados Unidos y acusó una “campaña de difamación”
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) salió este lunes al cruce de una investigación periodística que en las últimas horas puso bajo la lupa presuntos movimientos sospechosos y un posible desvío de fondos vinculados a la empresa estadounidense que administra la recaudación internacional de la entidad en Estados Unidos. A través de un extenso comunicado oficial, difundido en su sitio web y redes sociales, la conducción del fútbol argentino desmintió las acusaciones y sostuvo que se trata de “una campaña de difamación”.
“Ante la publicación en los últimos días, una vez más, de diversas informaciones periodísticas de carácter tendencioso y carentes de sustento, la Asociación del Fútbol Argentino manifiesta su más enérgico rechazo a la campaña de difamación dirigida contra la propia Institución, su presidente Claudio Tapia y su tesorero Pablo Toviggino”, expresa el texto, en alusión a la nota difundida por el diario La Nación.
Según esa investigación, la firma TourProdenter LLC, administrada por Erica Gillette, pareja del productor teatral Javier Faroni, habría acumulado más de 260 millones de dólares en bancos de Estados Unidos provenientes de auspicios, partidos amistosos y derechos de transmisión. El informe periodístico sostiene que solo una parte de esos fondos habría sido transferida a la AFA y que al menos 42 millones de dólares terminaron en sociedades radicadas en Florida, sin empleados ni actividad declarada.
Además, el artículo señala que otros 109,9 millones de dólares fueron enviados a un agente de valores en Uruguay, mediante un vehículo financiero con base en Islas Vírgenes Británicas, y que parte del dinero se habría utilizado para gastos de lujo en distintos países. Si bien Tapia y Toviggino no figuran de manera directa en los registros bancarios, se afirma que algunos consumos coinciden con actividades oficiales de la AFA y de la Selección Argentina.
Frente a esas publicaciones, la AFA aclaró que mantiene un contrato vigente con TourProdenter LLC, mediante el cual la empresa fue designada agente comercial para la representación económica y comercial en el exterior, y remarcó que ese vínculo ya fue analizado por tribunales de Argentina y Estados Unidos, sin que se hayan detectado irregularidades. “La relación contractual ha sido oportunamente sometida al análisis judicial correspondiente, sin observaciones en su legalidad”, subrayó la entidad.
En el comunicado, la AFA volvió a apuntar contra el empresario Guillermo Tofoni, quien hasta 2021 estuvo vinculado a la organización de partidos amistosos del seleccionado nacional. Recordó que Tofoni promovió una denuncia en la causa CFP 1294/2023, caratulada “Tapia Claudio Fabián s/defraudación…”, de la cual tanto la AFA como su presidente fueron sobreseídos, decisión confirmada por la Cámara Criminal y Correccional Federal y luego por la Cámara Federal de Casación Penal, quedando el expediente cerrado de manera definitiva.
Según la entidad, pese a esos fallos, Tofoni impulsó nuevas acciones judiciales y mediáticas, incluso con presentaciones ante tribunales del Estado de Florida, que también fueron rechazadas y archivadas. “Tanto la justicia argentina como la estadounidense concluyeron que el vínculo contractual se encuentra ajustado a derecho”, afirmó la AFA.
Finalmente, la conducción del fútbol argentino cuestionó la reiteración de publicaciones basadas en denuncias ya desestimadas y llamó a los medios a verificar las fuentes y los fallos judiciales. “La responsabilidad de informar con veracidad implica evitar contribuir a operaciones que responden a intereses particulares. La sociedad merece información seria, responsable y comprobada”, concluye el comunicado.