La AFA decretó una amnistía y levantó todas las sanciones disciplinarias para el inicio del Torneo Apertura

Redacción | 31/12/2025 | Deportes | No hay comentarios

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) resolvió aplicar una amnistía general para todos los futbolistas que arrastraban sanciones disciplinarias pendientes y debían cumplirlas en el comienzo del Torneo Apertura.

La medida alcanza a todas las suspensiones vigentes, sin distinción de gravedad de la falta ni de la competencia en la que se haya producido. De este modo, las sanciones quedan sin efecto y los jugadores quedarán habilitados para disputar la primera fecha del certamen, previsto para el anteúltimo fin de semana de enero.

La decisión beneficia, entre otros, a los futbolistas de Estudiantes de La Plata, que habían sido sancionados con dos fechas de suspensión por infringir las normas protocolares al no realizar el pasillo a Rosario Central, campeón de la Liga Profesional, en el cruce de octavos de final.

Tras aquel encuentro, que el Pincha ganó 1 a 0, el Tribunal de Disciplina de la AFA había dispuesto castigar al equipo titular de Estudiantes con dos fechas a cumplirse en el inicio del Torneo Apertura.

Con la amnistía dispuesta por la AFA, los jugadores del último campeón del fútbol argentino quedarán a disposición del entrenador Eduardo Domínguez, tanto para el debut ante Independiente en Avellaneda como para la segunda fecha frente a Boca en La Plata.

