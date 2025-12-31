La AFA decretó una amnistía y levantó todas las sanciones disciplinarias para el inicio del Torneo Apertura
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) resolvió aplicar una amnistía general para todos los futbolistas que arrastraban sanciones disciplinarias pendientes y debían cumplirlas en el comienzo del Torneo Apertura.
La medida alcanza a todas las suspensiones vigentes, sin distinción de gravedad de la falta ni de la competencia en la que se haya producido. De este modo, las sanciones quedan sin efecto y los jugadores quedarán habilitados para disputar la primera fecha del certamen, previsto para el anteúltimo fin de semana de enero.
La decisión beneficia, entre otros, a los futbolistas de Estudiantes de La Plata, que habían sido sancionados con dos fechas de suspensión por infringir las normas protocolares al no realizar el pasillo a Rosario Central, campeón de la Liga Profesional, en el cruce de octavos de final.
Tras aquel encuentro, que el Pincha ganó 1 a 0, el Tribunal de Disciplina de la AFA había dispuesto castigar al equipo titular de Estudiantes con dos fechas a cumplirse en el inicio del Torneo Apertura.
Con la amnistía dispuesta por la AFA, los jugadores del último campeón del fútbol argentino quedarán a disposición del entrenador Eduardo Domínguez, tanto para el debut ante Independiente en Avellaneda como para la segunda fecha frente a Boca en La Plata.