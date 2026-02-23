La AFA confirmó el reclamo de los clubes para suspender el fútbol en “repudio” a la denuncia de ARCA
La Asociación del Fútbol Argentino ratificó de manera oficial a través de un comunicado el pedido que elevó el Comité Ejecutivo de la Liga Profesional de Fútbol de parar la fecha 9 del Torneo Apertura en “repudio” a la denuncia de ARCA que recae sobre el presidente de la entidad, Claudio Chiqui Tapia, y su tesorero y mano derecha, Pablo Toviggino.
El Comité de la LPF tiene 30 integrantes, que son los representantes de cada uno de los equipos de Primera División y ahora la moción de parar el fútbol recae en el Comité Ejecutivo de la AFA que incluye a tres representantes del ascenso (Francisco Javier Marín, Marcelo Rodolfo Achile, Guillermo Eduardo Raed) y dos del interior (María Sylvia Jiménez y Cristian Brian Prendes).
El comunicado completo
#Institucional Comunicado oficial
Los dirigentes de la @LigaAFA solicitaron hoy en Comité Ejecutivo parar el Fútbol Argentino; se adhirieron a la moción los dirigentes de las demás categorías.
https://t.co/bUMmhkHLAU pic.twitter.com/YX082bgmzI
— AFA (@afa) February 23, 2026
Frente a las noticias publicadas sobre la decisión judicial de llamar a prestar indagatoria a autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino, esta Asociación quiere aclarar:
La Asociación del Fútbol Argentino no tiene deuda alguna exigible por las obligaciones fiscales que han sido tomadas como sustento de la denuncia presentada por ARCA, y que fueron utilizadas como fundamento de la decisión judicial de llamar a prestar declaración indagatoria a las autoridades de esta entidad.
El pago voluntario de estas obligaciones fiscales se hizo en forma previa a su vencimiento, siendo esta cuestión la base del planteo que ya fuera realizado ante el tribunal interviniente, y que a la presente fecha se encuentra pendiente de resolución por la Cámara de Apelaciones.
ARCA pretende considerar que estas obligaciones, que aún no se encuentran vencidas, y que ni siquiera puede cobrar, se transformen en el sustento de la posible comisión de un delito penal tributario, en abierta contradicción a las normas jurídicas vigentes.
En virtud de la reunión de Comité Ejecutivo de la Liga Profesional realizada en el día de la fecha, los dirigentes, por decisión unánime de todos los presentes, solicitaron suspender la fecha 9 de LPF que comprende del jueves 5 al domingo 8 de marzo y del resto de las categorías de nuestro fútbol; en repudio a la denuncia realizada por ARCA contra la Asociación del Fútbol Argentino.