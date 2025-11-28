La AFA confirmó duras sanciones para Estudiantes y suspendió a Verón por seis meses
El Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ratificó este jueves el fallo contra Estudiantes de La Plata por el pasillo de espaldas realizado a los jugadores de Rosario Central, y resolvió aplicar sanciones tanto a la dirigencia como al plantel profesional.
Según la resolución, el presidente del club, Juan Sebastián Verón, recibió seis meses de suspensión para toda actividad relacionada con el fútbol, por infracción al artículo 12 del Código Disciplinario. Además, deberá abonar una multa de 4.000 dólares por “conducta ofensiva y violación de los principios del juego limpio”.
En cuanto al plantel, once futbolistas fueron suspendidos por dos fechas:
Muslera Micol Néstor Fernando, Gómez Román Agustín, Núñez Santiago Misael, Palacios Tiago Asael, Farías Facundo Hernán, González Pérez Leandro Martín, Arzamendia Santiago Daniel, Cetre Angulo Eduwin Stiven, Piovi Lucas Ezequiel, Medina Cristian Nicolás y Amondarain Mikel Jesús.
No obstante, la AFA aclaró que estas sanciones se harán efectivas recién en el próximo torneo oficial, por lo que el equipo de Eduardo Domínguez podrá contar con todos sus jugadores para el duelo de cuartos de final ante Central Córdoba.
El fallo también afecta al rol de liderazgo dentro del plantel: el defensor Santiago Núñez no podrá llevar la cinta de capitán durante tres meses, una medida accesoria basada en las facultades disciplinarias previstas en el reglamento.
Finalmente, el Tribunal dispuso continuar las actuaciones contra otros miembros de la Comisión Directiva de Estudiantes para determinar si corresponden nuevas sanciones vinculadas al hecho investigado.