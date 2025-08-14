La Aduana refuerza acciones en Entre Ríos y otras ocho provincias para combatir el contrabando
En el marco del trabajo de la Mesa de Frontera, la Dirección General de Aduanas (DGA) llevó adelante una serie de operativos en distintos puntos del país en los primeros días de agosto, en los que incautó casi 3.000 encomiendas que buscaban comercializar mercadería ingresada de contrabando.
Los operativos, que contaron con la participación de las fuerzas federales, se realizaron entre el 4 y el 8 del presente mes en rutas estratégicas y depósitos y empresas de logística. Entre los objetos incautados se encuentran sustancias estupefacientes como marihuana y hojas de coca; electrodomésticos y artículos electrónicos, cubiertas, indumentaria, calzado, termos, artículos de bazar y perfumes.
Como resultado de los operativos, se secuestraron 2.839 bultos con irregularidades descubiertas mediante métodos no intrusivos como escáners y perros entrenados. Estas acciones conjuntas buscan interceptar productos que ingresan al país por pasos fronterizos no habilitados que luego pretendían ser distribuidas a los centros de consumo mediante el sistema de encomiendas.
La Mesa de Frontera es un espacio de trabajo interministerial del que participan el Ministerio de Seguridad, Ministerio de Economía (a través de las secretarías de Industria y Comercio, Transporte, Agricultura, Ganadería y Pesca) y ARCA. Desde febrero, se reúne quincenalmente con el objetivo de analizar denuncias presentadas por el sector privado y definir las medidas a tomar.
En esta oportunidad, los controles de la DGA, que depende de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), se llevaron a cabo en las provincias de Córdoba, Santiago del Estero, Misiones, Formosa, Corrientes, Jujuy, Salta, Entre Ríos y Santa Fe, sobre medios de transporte en distintos puntos de las rutas nacionales 9, 14, 34 y 50 y en depósitos urbanos de empresas de logística.
Estas acciones refuerzan el objetivo de la DGA de combatir maniobras irregulares que socavan la competencia legítima dentro del territorio nacional.