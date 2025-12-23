La activista Greta Thunberg fue detenida este martes en Londres
La activista ambiental Greta Thunberg fue detenida este martes en Londres mientras participaba de una acción de apoyo a ocho integrantes de Acción Palestina, quienes permanecen en prisión y en huelga de hambre en protesta por su detención sin fianza.
La detención se produjo durante una manifestación impulsada por el colectivo Prisoners for Palestine, que difundió un video en el que se observa a Thunberg sosteniendo un cartel en respaldo a los manifestantes encarcelados y a la organización Palestine Action. Cabe recordar que el Gobierno británico prohibió a principios de este año a Palestine Action, al incluirla en la lista de organizaciones terroristas.
La protesta formó parte de una movilización más amplia en el centro de Londres, donde otros dos activistas arrojaron pintura roja frente a una compañía de seguros ubicada en la zona financiera de la capital británica. Según explicaron desde Prisoners for Palestine, la aseguradora fue elegida como blanco por su vinculación comercial con Elbit Systems, una empresa de defensa asociada a Israel.
La policía metropolitana de Londres informó que un hombre y una mujer fueron arrestados por presunto daño criminal, mientras que una tercera mujer fue detenida posteriormente bajo sospecha de apoyar a una organización prohibida. Las autoridades no confirmaron oficialmente la identidad de los detenidos, en línea con el protocolo habitual previo a la formulación de cargos.
Actualmente, ocho miembros de Palestine Action llevan adelante una huelga de hambre para denunciar su detención sin derecho a fianza, mientras esperan el inicio de distintos juicios vinculados a protestas realizadas en diferentes puntos del país.
Según un comunicado de Prisoners for Palestine, los dos primeros presos que iniciaron la huelga llevan 52 días sin ingerir alimentos y se encuentran en una “etapa crítica, donde la muerte es una posibilidad real”, lo que incrementó la preocupación de organizaciones de derechos humanos.
Por su parte, el Gobierno del Reino Unido rechazó intervenir en la situación y sostuvo que las decisiones sobre la detención y la concesión de fianza corresponden exclusivamente a los tribunales, reafirmando la independencia del proceso judicial.