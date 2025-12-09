La actividad industrial registró durante octubre una baja del 2,9% interanual
La actividad industrial volvió a mostrar indicadores negativos en octubre. Según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el sector registró una baja del 2,9% interanual y una caída del 0,8% respecto de septiembre, en un contexto que el organismo definió como heterogéneo. Aun así, el acumulado de los primeros diez meses del año exhibe un crecimiento del 3,1%, tras un 2024 marcado por una fuerte contracción del 9,5% en la producción fabril.
El retroceso no fue generalizado. Los rubros con desempeño positivo estuvieron mayormente vinculados al comercio exterior. Se destacaron “Refinación del petróleo” (3,2%), “Otros equipos de transporte” (11,4%), asociado a la minería; “Aparatos e instrumentos” (2%); “Industrias metálicas básicas” (0,9%); y “Minerales no metálicos” (1,1%), relacionados con la construcción.
En contraste, algunos sectores profundizaron su deterioro. Las mayores bajas se registraron en “Prendas de vestir, cuero y calzado” (15,1%), “Caucho y plástico” (12%), “Alimentos y bebidas” (1,7%), “Textiles” (24%), y “Vehículos automotores, carrocerías y autopartes” (4,1%), entre otros.
El cuadro se complejiza con el avance de las importaciones. Entre enero y septiembre, el país adquirió US$ 8.376 millones en bienes de consumo, la cifra más alta desde 2018. El ingreso de electrodomésticos, baterías, motos y bicicletas ya representa el 14,6% del total importado, lo que implica un avance de 4,1 puntos porcentuales respecto de 2024.
En paralelo, la propia Unión Industrial Argentina (UIA) advirtió que en octubre el 40,3% de las empresas redujo su producción, mientras que apenas el 21,3% logró incrementarla. Además, alertó que una de cada dos compañías enfrentó problemas para pagar salarios, proveedores, compromisos financieros, servicios públicos o impuestos.
Consultado por la situación, el ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que “la estabilidad es la mejor política industrial”, aunque evitó anunciar medidas puntuales reclamadas por el sector. La postura oficial contrastó con la del presidente de Techint, Paolo Rocca, quien remarcó: “El hecho de que se haya desprestigiado este concepto por los abusos, la falta de transparencia y la intervención no le quita valor ni relevancia”.
En cuanto a la construcción, el Indec señaló que la actividad creció 8% interanual en octubre, a pesar de una baja del 0,5% mensual. Así, el sector acumula un alza del 7,9% en lo que va del año, tras haberse desplomado 27,4% en 2024.