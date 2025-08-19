La abogada de las familias pidió investigar a funcionarios por el caso del fentanilo contaminado
La abogada Adriana Francese, representante de las familias de las víctimas que fallecieron por el consumo de fentanilo contaminado, anunció que la querella solicitó investigar a los funcionarios que sabían lo que pasaba, al tiempo que cuestionó que “nunca se protegió el bien de la salud como se debía”.
En declaraciones a Radio Splendid AM 990, Francese advirtió que antes de conocerse los primeros casos “se notaba una actividad precaria por parte del laboratorio HLB Pharma” y apuntó contra el empresario Ariel García Furfaro debido a que “son fallas críticas que debieron tenerse en cuenta para que esto no sucediera”.
“Se cometieron muchos errores al fabricar este lote contaminado”, aseguró la letrada, y confirmó que en el marco de la investigación se analizó la exhumación de algunos cuerpos, aunque finalmente no se concretó. Actualmente, se están peritando las historias clínicas de las víctimas.
Francese también subrayó que “este lote se fabricó el 18 de diciembre y el 4 de enero ya estaba en el mercado. No se respetó la cuarentena del lote”.
Respecto de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), la defensora sostuvo que existió “irresponsabilidad” por parte del organismo de control.
“No se hizo lo que se debía hacer. Nunca se protegió el bien de la salud como se debía”, insistió.