La 4ª Feria de Emprendedores Entrerrianos fue reprogramada por razones climáticas
Debido a las condiciones meteorológicas previstas, la provincia decidió postergar el cierre de la Semana del Emprendedor y la realización de la Feria de Emprendedores Entrerrianos, que estaba programada en la Plaza Gobernador Enrique Carbó Ortiz de Paraná.
Los ministerios de Desarrollo Humano, Desarrollo Económico y de Gobierno y Trabajo, en articulación con la Municipalidad de Paraná, informaron la reprogramación del evento e invitaron a disfrutar del paseo de compras el viernes 28 de noviembre, de 17 a 23, en la misma plaza.
En ese marco, se realizará el lanzamiento de la nueva imagen de la marca provincial para emprendedores: Manos Entrerrianas.
La feria contará con la participación de más de 80 emprendimientos, que ofrecerán una amplia variedad de productos de diferentes rubros: marroquinería, indumentaria, accesorios, objetos decorativos y funcionales, juguetes, sahumerios artesanales, artículos para mascotas, productos de aromaterapia, aromatizantes, porcelanas, cuadros y sublimados, tejidos, bijouterie de diseño, bordados, blanquería, eco cuero, madera y alimentos agroecológicos.
Además, habrá espacio gastronómico y música en vivo, con la presentación de Sol Rizzi, Dúo Marian y Franco, DJ Th Selektah y Discover Retro.