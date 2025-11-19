L-Gante fue detenido en un control policial en General Rodríguez por presentar un registro presuntamente apócrifo
El músico de cumbia Elián “L-Gante” Valenzuela fue demorado y detenido durante un control policial en General Rodríguez, luego de que se constatara que se encuentra inhabilitado para manejar y que habría presentado un registro de conducir presuntamente apócrifo.
En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, el abogado Leonardo Sigal, quien ya había denunciado al artista en una oportunidad anterior, compartió el informe de inhabilitación emitido por el Ministerio Público bonaerense. Allí se detalla que L-Gante “fue detenido el viernes 7 de noviembre, en el marco de un control policial realizado en la localidad de General Rodríguez, cuando exhibió un registro de conducir expedido por el Municipio de San Fernando”.
El documento oficial confirma que el artista “se encuentra inhabilitado para conducir”, motivo por el cual “habría exhibido un registro de conducir presuntamente apócrifo”. También indica que la inhabilitación continúa vigente debido a que Valenzuela “no compareció al Centro de Emisión de Licencia correspondiente a su domicilio”, instancia necesaria para regularizar su situación.
Además, el informe señala que el músico posee una suspensión preventiva de su licencia de conducir en el Sistema Provincial de Antecedentes, dispuesta “en virtud de lo requerido por la Agencia Nacional de Seguridad Vial”, medida que rige hasta nuevo aviso.
Según el organismo, Valenzuela “deberá someterse a una nueva evaluación psicofísica que determine la capacidad actual para una segura conducción, pudiendo sólo ser rehabilitado de hallarlo apto”.