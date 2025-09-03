“Kuka tira piedra”: Lilia Lemoine agitó la previa del acto en Moreno con un provocador posteo
Moreno es el lugar elegido por La Libertad Avanza para el cierre de campaña de cara a las elecciones legislativas bonaerenses que se celebrarán este domingo 7 de septiembre. Por ello, un importante operativo de seguridad se desplegó en las inmediaciones del Club Atlético Villa Ángela de esa localidad.
Una de las figuras libertarias que se apersonó en el lugar fue Lilia Lemoine, diputada que reafirmó su postura povocativa, beligerante, con un posteo innecesario e inoportuno.
Lemoine un polémico personaje del escenario político en general, viralizó un video cantando con un puñado de personas “kuka, tira piedra”, recreando una canción de Sandro (Dame Fuego).
Saliendo para Moreno! #KukaTiraPiedra #KirchnerismoNuncaMás pic.twitter.com/cmCOcT7IIK
— Lilia Lemoine (@lilialemoine) September 3, 2025
Este cántico de la libertaria hace referencia a lo sucedido en Lomas de Zamora hace algunos días, cuando Javier Milei, su hermana Karina y José Luis Espert intentaron desplegar una caravana en aquel lugar, pero hubo pedradas y actitudes belicosas de parte de la propia comitiva como de supuestos militantes kirchneristas o presuntos vecinos que repudiaron la presencia del mandatario.