Kueider: “El tiempo y la verdad siempre van a triunfar”
A doce meses de haber sido detenido con más de 200 mil dólares sin declarar en el Puente de la Amistad —en plena triple frontera—, el ex senador entrerriano Edgardo Kueider se encamina a un juicio por contrabando de divisas, mientras atribuye su “desgracia” al impulso que le dio en su momento a la Boleta Única de Papel (BUP), mecanismo que el oficialismo consideró clave en su triunfo electoral de octubre.
“Los costos políticos de haber impulsado esta y otras iniciativas hoy se expresan en causas judiciales inventadas por sectores políticos que no pueden tolerar mecanismos más transparentes de representatividad. El tiempo y la verdad siempre van a triunfar”, escribió Kueider en sus redes sociales la noche del 26 de octubre, cuando La Libertad Avanza (LLA) consolidaba una victoria contundente a nivel nacional.
Desde su detención domiciliaria en Paraguay, el ex legislador aseguró sentirse “orgulloso de haber impulsado en el Senado el sistema de Boleta Única que el país ha estrenado con notable éxito”, al que consideró “un salto enorme hacia la calidad institucional y la democracia”, según informó la Agencia Noticias Argentinas.
Actualmente, Kueider cumple arresto domiciliario en una vivienda de Asunción, a la espera de definiciones judiciales tanto en Paraguay como en Argentina.
El caso
Kueider fue detenido en la madrugada del 4 de diciembre de 2024, cuando agentes de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios hallaron 211 mil dólares, 640 mil guaraníes y casi 4 millones de pesos distribuidos en bolsos y compartimentos dentro de la Chevrolet Trailblazer en la que se desplazaba desde Foz do Iguazú hacia Ciudad del Este.
Ninguno de esos montos había sido declarado ante la aduana paraguaya. El ex senador no pudo explicar el origen real del dinero. Lo acompañaba Iara Guinsel Costa, ex secretaria de su despacho en el Senado. El vehículo no pertenecía a ninguno de los dos, sino a Daniel González, empleado de planta de la Biblioteca del Congreso.
En declaración ante las autoridades paraguayas, Kueider aseguró que ni él ni Guinsel Costa eran propietarios de los dólares y que el dinero correspondía a negocios de intermediación de inversores. El Ministerio Público imputó a ambos por contrabando en grado de tentativa, delito que prevé hasta dos años y medio de prisión efectiva.
Tras la imputación, ambos recibieron el beneficio del arresto domiciliario en un departamento de lujo en Asunción. En febrero, la pareja debió mudarse a otro inmueble en la capital paraguaya, donde aguardarán el inicio del juicio el 20 de abril de 2026, fecha en la que se definirá su responsabilidad penal.
En diciembre del año pasado, el Senado expulsó a Kueider por inhabilidad moral, con el apoyo de más de dos tercios del cuerpo. Su oficina quedó clausurada con fajas judiciales.
En territorio argentino, el ex legislador enfrenta dos causas por enriquecimiento ilícito: una en San Isidro, a cargo de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, y otra en Entre Ríos, bajo la competencia del juez de Concordia, Ives Bastián. Tras un conflicto de competencia, Arroyo Salgado elevó la discusión a la Corte Suprema, que deberá definir dónde continuará la investigación.
La magistrada incluso solicitó la extradición de Kueider, inicialmente rechazada por Paraguay. El Ministerio Público de ese país determinó que el pedido solo podrá resolverse después del juicio por contrabando.
Para Arroyo Salgado, la conexión entre Kueider y Enersa, la distribuidora eléctrica de Entre Ríos, es clave. La jueza sostiene que los dólares incautados podrían estar vinculados a un circuito de coimas y retornos ligado a la empresa estatal.