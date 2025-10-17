Kristalina Georgieva contradijo al gobierno argentino
A contramano de la estrategia económica que viene sosteniendo el Gobierno argentino, el Fondo Monetario Internacional (FMI) recomendó este viernes que el país “acumule reservas” para hacer frente a posibles shocks cambiarios, en medio de una nueva suba del dólar.
La directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva, también instó a la Argentina a realizar “esfuerzos adicionales” para acelerar las reformas laborales e impositivas pendientes.
Durante la presentación de su informe en el cierre de la Asamblea Anual del FMI y el Banco Mundial, celebrada en Washington, Georgieva advirtió que las perspectivas económicas del país se vieron afectadas por los shocks y la incertidumbre política derivados del proceso electoral.
El Fondo ya había revisado a la baja las proyecciones de crecimiento para la Argentina: estima una expansión del 4,5% para este año y del 4% para 2026.