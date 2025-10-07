Kristalina Georgieva celebró “las iniciativas de reforma” que le presentó Luis Caputo en Washington
La titular del FMI, Kristalina Georgieva, celebró a través de sus redes sociales el encuentro que mantuvo en Washington con el ministro de Economía argentino, Luis Caputo, del quien destacó “sus iniciativas de reforma” y reiteró su colaboración con la Argentina.
La directora del Fondo publicó en X una foto con el titular del Palacio de Hacienda, donde escribió: “Tuve una excelente conversación con Luis Caputo sobre las perspectivas de Argentina y sus iniciativas de reforma”.
I had an excellent discussion with @LuisCaputoAR on Argentina’s outlook and reform efforts. We work hand-in-hand with , the @USTreasury and other partners in support of macroeconomic stability and growth. pic.twitter.com/MKz1MSmxp6
— Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) October 6, 2025
En el mismo post, aseguró que se encuentran “trabajando en estrecha colaboración con la Argentina, el Tesoro de EEUU y otros socios para promover la estabilidad macroeconómica y el crecimiento”.
Caputo se encuentra en los Estados Unidos con una comitiva compuesta por el presidente del BCRA, Santiago Bausili; el viceministro José Luis Daza y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, para ultimar detalles sobre el acuerdo con el Tesoro.
Scott Bessent y Luis Caputo discutieron detalles del salvataje financiero
El secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, usó las redes sociales para darle la bienvenida al ministro de Economía, Luis Caputo, y a su comitiva, durante su primer encuentro celebrado en Washington.
Thank you Secretary @SecScottBessent for such a constructive meeting and continued progress. https://t.co/FeTR8ZIQKc
— totocaputo (@LuisCaputoAR) October 6, 2025
“Me complace dar la bienvenida @LuisCaputoAR y a la delegación argentina a la @USTreasury. Durante su estadía aquí en Washington, continuaremos nuestras productivas discusiones sobre las diversas opciones que el Tesoro tiene preparadas para apoyar las fuertes políticas de Argentina”, escribió en “X”, Bessent, que acompañó el texto con una imagen de ambos funcionarios estrechando sus manos con las banderas alegóricas detrás.