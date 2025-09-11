Kicillof volvió a cuestionar a Milei y llamó a frenar “un proyecto de abandono y crueldad”
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, sostuvo este jueves que en las elecciones legislativas del 26 de octubre la sociedad enfrenta el “desafío de ganarle a un proyecto que propone abandono y crueldad”.
Durante su recorrida por la Quinta Sección Electoral, donde inauguró obras y reforzó la campaña, el mandatario afirmó: “Este domingo las urnas le dijeron basta al que ajusta, basta al que reprime y basta al que le saca a los jubilados”.
En el municipio de Pila, Kicillof cuestionó al presidente Javier Milei por los vetos a las leyes de financiamiento universitario y de emergencia del Hospital Garrahan. “Debería entender que el apoyo popular no lo va a conseguir nunca desfinanciando a las universidades, a la salud o parando la obra pública”, señaló.
El gobernador encabezó la inauguración del CAPS “Héroes de la Pandemia” y destacó que “mientras el Gobierno nacional veta la ley que sostiene la atención en un hospital como el Garrahan, nosotros inauguramos este centro que ayudará también a descomprimir la atención del hospital local”.
El acto incluyó también la cesión de la laguna Camarón Grande/Cacique al municipio, un convenio para construir un centro universitario y acuerdos para obras deportivas e infraestructura.
Más temprano, en General Paz, Kicillof había inaugurado la Casa de la Provincia, además de firmar convenios para viviendas y pavimento. Allí volvió a criticar al Presidente: “Todavía no escuchó el fuerte rechazo que le dio el pueblo bonaerense en las urnas”.
El mandatario provincial enfatizó: “Acabamos de ganar una elección de manera contundente y acá estamos, haciendo lo mismo que hicimos durante años: recorriendo, trabajando y llevando soluciones a la gente que hoy está sufriendo las políticas del Gobierno nacional”.
Finalmente, recordó que “el domingo el pueblo bonaerense le dijo que no a la motosierra, que no al maltrato a las personas con discapacidad, que no a la represión a los jubilados y que no al desfinanciamiento de la educación y la salud”.