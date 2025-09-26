Kicillof salió a aclarar que la imagen suya en un Apple Store en Nueva York es fake
El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, salió este viernes a desmentir una foto que circuló en redes, que lo mostraba comprando en un local de Apple en Nueva York. Tras regresar al país, aseguró que la imagen es falsa y criticó duramente al líder de La Libertad Avanza, Javier Milei.
“Con Milei la única industria que crece es la de la mentira. La foto mía es falsa, no fui de compras, no me corté el pelo, no llevé un traje negro a Estados Unidos”, escribió Kicillof en su cuenta de X.
Con Milei la única industria que crece es la de la mentira. La foto mía es falsa, no fui de compras, no me corté el pelo, no llevé un traje negro a EEUU. Pero la imagen de Milei entregando la política económica a Trump es tristemente verdadera. Dejen de estafar, de mentir y de… pic.twitter.com/vofmckuXkP— Axel Kicillof (@Kicillofok) September 26, 2025
El mandatario también cuestionó al Presidente por el acuerdo con Donald Trump por un swap de 20.000 millones de dólares, firmado durante la visita del jefe de Estado a Nueva York:
“La imagen de Milei entregando la política económica a Trump es tristemente verdadera. Dejen de estafar, de mentir y de fabricar fakes que no causan gracia. Póngase de una vez a gobernar en favor de Argentina”, señaló Kicillof, acompañado de una foto comparativa.
En la imagen, se muestra a un lado a Trump y Milei con la carpeta que le entregó el presidente estadounidense (“Verdadero”) y al otro, la supuesta foto de Kicillof en un Apple Store (“Falso”).
La imagen había circulado ampliamente en redes libertarias, siendo difundida por medios afines a Milei, como La Derecha Diario, y promovida por usuarios y trolls oficialistas. Uno de ellos, @TommyShelby_30, escribió:
“Sería una lástima que se difunda por todos lados esta foto de Kicillof comprando en el Apple de New York, no?”
El gobernador participó en Nueva York del foro “Democracia siempre”, en homenaje a José “Pepe” Mujica, expresidente de Uruguay fallecido el 13 de mayo pasado, y ya regresó a Argentina.
Varios usuarios detectaron inconsistencias en la supuesta imagen, apuntando a detalles en el mobiliario, la decoración y la mano de la vendedora, sugiriendo incluso manipulación con Inteligencia Artificial.
A pesar de la desmentida, la viralización generó respuestas de trolls y del diputado bonaerense Agustín Romo, quien replicó críticas contra la gestión de Kicillof:
“Tu gobierno dejó al 70% de los chicos menores de 14 años abajo de la línea de pobreza. Vos no podés hablar de gobernar en favor de la Argentina”, escribió el legislador.
Tu gobierno dejo al 70% de los chicos menores de 14 años abajo de la línea de pobreza. Vos no podes hablar de gobernar en favor de la Argentina.— Agustín Romo (@agustinromm) September 26, 2025
Asimismo, la cuenta libertaria @TommyShelby_30 compartió una imagen de la provincia con la silueta negra y Kicillof con las manos manchadas de sangre, acompañada del mensaje:
“Pelotudeando en USA mientras muere la totalidad de la provincia en mano de los narcos y chorros”.