Kicillof: “La situación que vive el peronismo, no se arregla con un pensamiento que baje de ningún lado”
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, estuvo presente en la Universidad Nacional de Quilmes (UNQUI), donde volvió a mostrar diferencias con el peronismo y acentuar la interna dentro de la fuerza. El mandatario provincial pidió mayor “involucramiento de la militancia” y aseguró que la situación que atraviesa hoy el peronismo “no se arregla con un pensamiento que baje de ningún lado”.
“Esto se construye pensando, representando democráticamente, participativamente, entre todos y todas. El peronismo tiene que estar a la altura de las discusiones que se están dando en el mundo para hacer frente a un Gobierno que nos quiere imponer un nuevo estatuto del coloniaje disfrazado de acuerdo de libre comercio”, sostuvo el gobernador.
Para finalizar, el mandatario bonaerense le propuso a la juventud universitaria militante “patear la mesa” y, de esa manera, no sólo marcó una diferencia con el resto del peronismo, sino que marcó el rumbo hacia donde debe ir el PJ.