Kicillof ironizó el inicio de la campaña de Milei: “No fue a La Matanza, fue un pequeño operativo de marketing”
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, criticó duramente el inicio de la campaña electoral del líder libertario Javier Milei, tras la difusión de una foto en La Matanza junto al presidente del partido, su hermana Karina Milei, y dirigentes del PRO.
En diálogo con Radio Diez, Kicillof desmintió la versión de que Milei visitó realmente La Matanza y calificó el episodio como una puesta en escena. “Otra noticia falsa es que Milei fue a La Matanza. No fue a La Matanza. Milei armó un pequeño operativo de marketing, un montaje, mostrando un cartel. Estuvo 20 minutos desde que llegó hasta que se fue, así que estuvo 5 minutos parado en ese territorio”, aseguró.
La imagen fue tomada el jueves en un baldío de Villa Celina, donde Milei y los candidatos de la alianza La Libertad Avanza-PRO posaron con una bandera que rezaba: “Kirchnerismo nunca más”.
Kicillof agregó que Milei se retiró rápidamente porque los vecinos que lo vieron fueron a confrontarlo:
“Huyó después porque los vecinos que lo vieron decidieron ir a hablarle y a decirle otras cosas, que no necesitaban grabar”.
En la foto también se observa al excomisario Maximiliano Bondarenko, protagonista de una polémica tras la denuncia del gobierno bonaerense por presuntos vínculos de 24 policías con el candidato libertario. Del otro lado, junto a Karina Milei, está el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, quien dejó el PRO y se acercó al espacio libertario.
Kicillof volvió a cuestionar a Bondarenko y su relación con oficiales en actividad, denunciando que “están trabajando con un candidato con recursos de la Policía e información, lo cual está prohibido”.
Además, calificó a la campaña de Milei como “roñosa”, acusándola de utilizar “milicias digitales” y la difusión de noticias falsas mediante pauta encubierta.
“Eso es lo que se nos viene, y todavía no empezaron otro tipo de operaciones que pueden tener que ver con denuncias en la justicia”, advirtió el mandatario bonaerense.