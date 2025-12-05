Kicillof homenajeó a Hebe de Bonafini y acusó al Gobierno de intentar “ningunear y perseguir” a las Madres de Plaza de Mayo
El gobernador bonaerense Axel Kicillof participó este jueves del homenaje a Hebe de Bonafini y cuestionó al gobierno de Javier Milei, al denunciar que las Madres de Plaza de Mayo “vuelven a ser víctimas de un intento de ninguneo y persecución”.
El acto tuvo lugar durante la tradicional ronda de los jueves en Plaza de Mayo, que alcanzó su edición número 2.486, en coincidencia con el 97° aniversario del nacimiento de Bonafini. Allí, Kicillof definió a la histórica referente de derechos humanos como una mujer que “siempre puso el cuerpo, enfrentó con coraje la dictadura y nunca le temió a los poderes establecidos”.
“Estamos aquí para homenajear a Hebe y con ella a las Madres de Plaza de Mayo, que siempre dieron la lucha y hoy vuelven a ser víctimas del intento de ninguneo y persecución del Gobierno”, afirmó el mandatario, según consignó la Agencia Noticias Argentinas.
En su intervención, Kicillof reivindicó la lucha por memoria, verdad y justicia y volvió a enfatizar la defensa del reclamo por los 30 mil desaparecidos durante la última dictadura militar. En ese marco, apuntó contra los discursos que buscan relativizar la tarea de los organismos de derechos humanos.
“No va a venir ningún mentiroso e ignorante a discutir lo que en la Argentina es una bandera para siempre: la memoria, la verdad y la justicia”, sostuvo.
Del homenaje participaron la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; los ministros Carlos Bianco (Gobierno), Andrés Larroque (Desarrollo de la Comunidad) y Walter Correa (Trabajo); además de autoridades políticas, universitarias y referentes gremiales.