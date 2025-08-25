Kicillof filoso contra el Gobierno en el escándalo de los audios: “¿Por qué lo echaron a Spagnuolo si son falsos?”
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se refirió al escándalo de los audios que involucran al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, y a la supuesta participación de Karina Milei en una trama de coimas. En tono irónico, cuestionó la reacción oficial: “¿Por qué lo echarían si estos audios son falsos?”.
En declaraciones al programa Alguien tiene que ceder (Radio 10), Kicillof calificó la situación como “obscena” y destacó la verosimilitud de las grabaciones: “Estos audios, por su cercanía con Milei y Karina, no tienen muchos antecedentes. Si se prueba su pertenencia, ¿por qué lo echaron? Todo indica que no fue generado por Inteligencia Artificial. Lo que describe es tremendo”.
El mandatario bonaerense remarcó además que Spagnuolo mantenía una relación directa con el Presidente: “Es el que más veces fue a Olivos o a la Casa Rosada desde que Milei es presidente. Si eso fuera un indicador de cercanía, es carne y uña”.
Asimismo, reclamó que el oficialismo explique “a quién le cobraba qué y a quién se lo daban”, y volvió a insistir con su chicana: “Si estos audios son genuinos, que todo indica porque lo echaron, sino no lo hubieran echado si fuera trucho”.
Por su parte, Cristina Fernández de Kirchner también salió a cuestionar al Gobierno. Desde sus redes sociales, comparó el caso con la condena que afronta en la causa Vialidad: “Es infinitamente peor y muy grave en términos de responsabilidad penal. Porque si yo como presidenta ‘debía saber’ y era penalmente responsable de lo que hacía cada funcionario… imaginate después de que todos los argentinos escuchamos a tu amigo y abogado personal”.
En otro pasaje, criticó la reacción oficial: “Más escandaloso y vergonzoso no se consigue y, encima, ¿lo único que se te ocurre es rajar al que te fue a contar lo que pasaba?”.
Mientras tanto, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, participó este sábado en un acto de campaña en La Matanza, donde aseguró: “Lo más importante es que todos estamos dispuestos a dar la batalla, a fiscalizar para que no nos roben más”.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, se limitó a publicar en X: “El tiempo es el único juez que siempre revela la verdad. Fin”.