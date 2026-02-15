Espectáculo y récords en el All Star: Johnson ganó las volcadas y Lillard hizo historia en triples
El alero Keshad Johnson, de Miami Heat, se consagró este sábado campeón del concurso de volcadas del Juego de las Estrellas de la NBA tras imponerse en la final a Carter Bryant, joven jugador de San Antonio Spurs que falló en el intento decisivo.
La victoria de Johnson tuvo un tinte sorpresivo. Bryant había deslumbrado previamente con una volcada que le valió 50 puntos, la máxima calificación del jurado, luego de pasarse la pelota entre las piernas antes de definir con potencia y levantar al público de sus asientos.
Johnson, de 24 años y con un promedio de apenas 3,1 puntos por partido en Miami, había obtenido 49,2 puntos en la ronda anterior gracias a una volcada a una mano tras recoger el balón en el aire. Sin embargo, en la definición el panorama cambió: Bryant intentó en varias oportunidades una clavada tras rebotar la pelota en el tablero, pero no logró completarla con éxito. Sobre el cierre, y sin tiempo, finalizó la acción sin brillo y recibió 43 puntos.
Carter Bryant não consegue acertar a enterrada final e perde o Dunk Contest— NBA LEGENDADA (@NBALegendada) February 15, 2026
QUE PECADOpic.twitter.com/D0Nry8gXGT
La presión jugó en contra del novato de los Spurs, que incluso habría tenido derecho a un último intento tras la expiración del reloj. Johnson, en cambio, ejecutó un “running windmill” que le otorgó 47,8 puntos y un promedio total de 97,4, contra los 93 de su rival, para quedarse con el título.
RUNNING WINDMILL JAM FOR THE WIN!— NBA (@NBA) February 15, 2026
Keshad Johnson is your 2026 @ATT Slam Dunk Champion pic.twitter.com/jAhyHzesvr
Este año no participó Mac McClung, tricampeón defensor del certamen. También compitieron Jaxson Hayes (Los Angeles Lakers) y el novato Jase Richardson (Orlando Magic), hijo de Jason Richardson, campeón del concurso en 2002 y 2003. El jurado contó con leyendas como Dominique Wilkins y Julius Erving.
Richardson protagonizó uno de los momentos incómodos de la noche al golpearse la cabeza contra el parquet en un intento fallido, aunque luego pudo completar la jugada.
Jase Richardson se dio un azotón al intentar hacer la clavada, pero se repuso y logró realizarla al final. pic.twitter.com/JammN9bCCk— ESPN Deportes (@ESPNDeportes) February 15, 2026
Lillard, récord y legado en el concurso de triples
En el concurso de triples, Damian Lillard logró su tercera consagración, pese a no haber disputado minutos esta temporada por lesión. El base de 35 años, actualmente en Portland Trail Blazers**, venía de ganar en 2023 y 2024 y volvió a imponerse en el Intuit Dome.
En plena rehabilitación por la rotura del tendón de Aquiles sufrida en abril cuando jugaba en Milwaukee Bucks**, Lillard superó a siete competidores y celebró: “Quería tener un poco de competición. Sentí un poco de presión de estar otra vez delante de los aficionados, pero esto es lo que quiero, sumar a mi legado y mi reputación”.
Con este logro, igualó el récord histórico de tres títulos consecutivos que compartían Larry Bird (1986-1988) y Craig Hodges (1990-1992).
Regresó el Shooting Stars
La jornada también marcó el regreso del “Shooting Stars”, competencia ausente desde 2015. En este formato, cuatro equipos de tres integrantes —incluyendo exjugadores— compiten con lanzamientos desde distintas posiciones.
El equipo “Knicks”, integrado por Jalen Brunson, Karl-Anthony Towns y la leyenda Allan Houston, se quedó con el triunfo. Superó al conjunto “All-Star”, con Chet Holmgren, Hamilton y el alero de Toronto Raptors**, Scottie Barnes; y al equipo “Cameron”, conformado por Jalen Johnson (Atlanta Hawks), Kon Knueppel (Charlotte Hornets) y Maguette.
El retorno de esta prueba emblemática forma parte de la estrategia de la NBA para revitalizar el espectáculo del Juego de las Estrellas, uno de sus eventos más emblemáticos.