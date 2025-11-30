Karina Milei: “Tenemos al mejor presidente de la historia y debemos ir por su reelección en 2027”
Con el marco del “Seminario de Políticas Legislativas”, Karina Milei encabezó este domingo en Mar del Plata un importante encuentro con legisladores y referentes bonaerenses de La Libertad Avanza (LLA). El objetivo central fue unificar criterios, ordenar la agenda parlamentaria tras la recomposición de los bloques libertarios en la Legislatura provincial y fortalecer los ejes del proyecto que lidera el presidente Javier Milei, en medio de las tensiones con el sector alineado a Santiago Caputo, conocido como Las Fuerzas del Cielo (LFC).
“Les voy a pedir que sigamos trabajando: tenemos que ir por la reelección de Javier Milei en 2027”, enfatizó la secretaria general de la Presidencia durante el acto.
El encuentro se desarrolló desde temprano en el Hotel Provincial, con la organización del titular del partido en la provincia, Sebastián Pareja. Participaron los diputados nacionales Karen Reichardt y Sergio “Tronco” Figliuolo, además de legisladores provinciales como el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela. Los discursos de cierre estuvieron a cargo de Pareja, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la propia Karina Milei.
Durante su intervención, la funcionaria recordó el vínculo del espacio con Mar del Plata, evocando el sorteo del primer sueldo como diputado de su hermano, realizado allí. “Fue muy emocionante”, rememoró, y aseguró que aquella experiencia le confirmó que el proyecto libertario tenía un camino de crecimiento: “Le dije a Javier: ‘Prepárate porque mañana arrancamos la campaña para que seas presidente’. No me equivoqué”.
Karina Milei también convocó a la dirigencia bonaerense a mantener el impulso político: “Sigamos trabajando, sigamos poniendo fuerza para conseguir las reformas que necesita la Argentina”, señaló, en referencia a los proyectos que el Ejecutivo enviará a sesiones extraordinarias.
El seminario incluyó paneles de gestión y debate legislativo, y también buscó ordenar al espacio frente al ciclo político que desembocará en la elección de 2027, donde LLA aspira a competir por la Gobernación. Pareja pidió resolver las diferencias “puertas adentro”. Asimismo, el encuentro permitió que dirigentes de más de 100 partidos aliados se vincularan entre sí.
La presencia del sector de Caputo fue mínima: solo asistieron los diputados Santiago Santurio y Joaquín Ojeda, además de concejales de La Plata y Bahía Blanca. Se destacaron las ausencias de los diputados provinciales Agustín Romo —uno de los referentes principales de las LFC— y Nahuel Sotelo, actual secretario de Culto. Mientras se desarrollaba el seminario, Romo publicó en X un mensaje celebrando la victoria de Max Verstappen en Qatar.
La nómina de asistentes incluyó también a figuras nacionales como la diputada Lilia Lemoine, el parlamentario del Mercosur Iván Dubois, y el diputado provincial Ramón “Nene” Vera, alineado con Pareja.
Tras el resultado electoral del 26 de octubre, dentro del espacio comenzó a tomar forma el grupo “Los Inquebrantables”, liderado por el dirigente matancero Luis Ontiveros, ex PRO. Desde el macrismo, solo se vio al intendente Guillermo Montenegro. También estuvo el senador electo Matías De Urraza, quien expuso sobre reforma fiscal.
Otro de los objetivos del encuentro fue cerrar grietas internas y articular las agendas nacional, provincial y municipal. Uno de los paneles centrales se enfocó en reforma electoral y modernización del sistema de votación, en momentos en que LLA impulsa la boleta única de papel en la provincia.
El diputado provincial Juan Osaba defendió la iniciativa: “La boleta única de papel devuelve poder al elector; transfiere el poder de la lista sábana al ciudadano”.
El día previo, el presidente Milei había atribuido en X a ese sistema el “shock de productividad” que permitió a LLA pasar “de 2 bancas en 2021 a 94 diputados” en la actualidad.