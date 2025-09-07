Karina Milei fue a votar rodeada por un escudo de personal de seguridad y militantes libertarios que maltrataron a la prensa
En la puerta del Colegio Instituto Hispano Argentino Pedro Poveda, donde se desarrollaba la jornada electoral de las elecciones legislativas bonaerenses, la escena fue caótica este mediodía: Karina Milei, cuestionada hermana del mandatario, llegó escudada entre policías de civil y militantes libertarios que trataron feo a la prensa.
La rodeaban por todos lados para que nadie pudiera acercarse. Ella tenía la mirada seria, y no dijo nada mientras esperaba en la fila para votar en la mesa 124, orden 212.
Al salir del cuarto oscuro, Karina se dio la mano con las tres fiscales de mesa como gesto protocolar. Solo sonrió después de dejar el sobre en la urna. Luego buscó descomprimir la tensión que la rodeaba. “Yo no soy candidata a nada. Nunca hablo”, repitió en varias oportunidades, mientras le consultaban por el escándalo de los audios y las presuntas coimas en el área de discapacidad.
Tras sufragar, abandonó el lugar entre aplausos y algunos gritos encolerizados (“chorra”… “coimera”…).
En todo momento, la hermana del presidente Javier Milei permaneció rodeada por ese escudo humano: jóvenes de traje azul celeste y corbatas chillonas y otros muchachos de mayor porte, que parecían guardias de seguridad, y no dudaban en empujar agresivamente a quién se le acercara.
“¡Vamos Jefe!“, la alentó otro militante. “Vos podés caminar la calle y Cristina no”, le gritó.
Rodeada de seguridad, Karina Milei votó en Vicente López.
video: TNpic.twitter.com/OhaepLyCed
— Clarín (@clarincom) September 7, 2025
Finalmente, sobre la avenida del Libertador se subió a un auto. Y se fue tal como llegó: sin responder a preguntas, casi sin emitir palabra.
Muy temprano también, en la puerta de la misma institución educativa, apareció una intervención con birome en el padrón de electores exhibido en el ingreso, donde cada votante puede corroborar su inscripción. Allí, se dejó escrito “3%” al lado del nombre de la hermana del presidente.
Se trataba del porcentaje que, según grabaciones clandestinas con signos de edición, Karina Milei habría recibido en el marco de una presunta maniobra de corrupción. En esos audios, Diego Spagnuolo -ahora exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis)- le cuenta a un interlocutor no identificado que el organismo estaría siendo “desfalcado”.
En la grabación, la voz atribuida a Spagnuolo apunta a Eduardo “Lule” Menem, mano derecha de Karina, como el responsable de organizar un supuesto sistema de retornos en la compra de medicamentos. “Son más chorros que los Kirchner”, se escucha decir, al explicar que a las empresas se les exigiría un 8% en coimas, cuando antes el porcentaje era del 5%.