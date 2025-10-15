Karina Milei, Caputo y Lugones confirmaron que no van a las sesiones de Diputados
Karina Milei, Luis Caputo y Mario Lugones habían sido citados por la Cámara Baja de la Nación para ser interpelados. Las sesiones convocadas para este miércoles -a las 12 y a las 14- en la Cámara de Diputados ya estaban en duda desde el día en el que fueron emplazadas y hoy se confirmó lo que se especulaba: ninguno de los tres funcionarios convocados asistirán.
Los diputados recibieron este miércoles de parte de las autoridades de la Cámara copias de las notas remitidas por el ministro de Economía, Luis Caputo; la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; y el ministro de Salud, Mario Lugones, mediante las cuales comunican su imposibilidad de asistir a las sesiones.
A la primera había sido convocado Caputo, quien ha sido siempre muy remiso durante esta gestión a presentarse en el Congreso para brindar informes. Ya fue citado en abril pasado para ser interpelado, en ese caso por la investigación de la criptomoneda $LIBRA, y en esa oportunidad no asistió. Tampoco lo hizo para presentar los presupuestos de 2025 y 2026.
En alusión al viaje oficial que realizó a los Estados Unidos junto al presidente Javier Milei, el titular de la cartera económica argumentó su ausencia: “Por razones de agenda previamente establecida y como es de público conocimiento, me encontraré fuera del país en cumplimiento de una misión oficial, lo que impedirá mi presencia en la fecha indicada”.
Por más que lo hubiera emplazado el pleno por 131 votos positivos, 70 negativos y una abstención, a partir de un proyecto de Unión por la Patria encabezado por Itaí Hagman, se daba por seguro que Caputo no asistiría. La iniciativa plantea obtener de él explicaciones verbales sobre el salvataje financiero por parte de Estados Unidos, que este martes Donald Trump condicionó al resultado de las próximas elecciones.
Para las 14, la oposición había pedido la presencia de la hermana del presidente y el ministro de Salud, ambos llamados al recinto por el escándalo de presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad, a partir de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, extitular del organismo. En los mismos se revela un supuesto cobro de coimas, mediante contratos millonarios a la empresa Suizo Argentina.
A través de Juan Manuel Galli, subsecretario Legal de la Secretaría General, se respondió: “Debido a compromisos previamente asumidos por la Secretaria General, se verá imposibilitada de concurrir al recinto en la fecha establecida para dicha sesión”.
En tanto, Lugones, el único que no estaba afectado en la comitiva oficial que fue a EE.UU., esgrimió “cuestiones de agenda impostergables”. “Sin perjuicio de ello, me encuentro a disposición a fin de colaborar en todo lo que se considere oportuno dentro del marco de las competencias que me son propias, pudiendo remitir la información pertinente por escrito en caso de que la urgencia así lo amerite”, agregó.
A pesar de las notificaciones, la convocatoria a las sesiones se mantienen formalmente en pie. En caso de bajar diputados al recinto, podría haber expresiones en minoría.