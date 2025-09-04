“Karina es alta coimera”: el canto de los jubilados frente al Congreso en otro miércoles de manifestación
Cientos de personas se reunieron este miércoles frente al Congreso de la Nación para protestar, una vez más, contra el ajuste que el Gobierno de Javier Milei aplica desde su inicio a jubilados, pensionados, personas con discapacidad y otros grupos vulnerables de la sociedad. En ese contexto se sumó un reclamo más contra el mandatario y su hermana, Karina Milei.
En varios videos que se han viralizado en la red social X (ex Twitter) se puede escuchar con claridad el nuevo canto al que se sumaron los jubilados, teniendo como protagonista a Karina Milei, que cobra con rango de ministra y además figura como principal beneficiaria de las supuestas coimas que se habrían cobrado en la compra de medicamentos para personas con discapacidad.
“Karina es alta coimera”
El cántico de los jubilados que se movilizaron a Congreso, Ciudad de Buenos Aires, contra la secretaria general de la Presidencia.
Revista Mu.lavacahttps://t.co/UgSv4IW2UV pic.twitter.com/iXzXbgFdwP
— Corta (@somoscorta) September 3, 2025
“Alta coimera, Karina es alta coimera”, se escucha en el video, en clara alusión a los hechos que se investigan en la causa que tramita la Justicia Federal, para determinar si los funcionarios del Gobierno de Javier Milei podrían haber sacado rédito del pago de coimas por parte de droguerías (la Suizo Argentina, en principio) para aprobar acuerdos para la compra de medicamentos destinados a personas con discapacidad que no tengan cobertura médica.
Algunos de los acusados en la causa son Karina Milei; el abogado de Javier Milei y ahora extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo; Daniel Garbellini, otrora encargado de la compra de medicamentos en la ANDIS; y los dueños de la droguería Suizo Argentina, que son Eduardo Kovalivker y sus hijos Jonathan y Emmanuel.