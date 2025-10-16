Karen Reichardt recargada: “El kirchnerismo es una enfermedad mental”
A diez días de las elecciones legislativas nacionales, Karen Reichardt, candidata de La Libertad Avanza (LLA) a diputada por la provincia de Buenos Aires, aseguró este jueves que el kirchnerismo “es una enfermedad mental” y diagnosticó que el problema de los votantes en suelo bonaerense “es cultural”. No es la primera vez que la postulante a legisladora define de esa manera a un sector de la oposición: ya lo había hecho hace menos de una semana.
“En octubre hay que ir a buscar al electorado que no fue a votar (en septiembre), el del PRO, porque el otro es de verdad una enfermedad mental. Las personas que no tienen capacidad de ver otra mirada. No es que piensan distinto, es un tema cultural, lo tienen adentro”, dijo la segunda en la lista libertaria, en una nota con Radio Rivadavia.
-La gente que no nos vota SON ENFERMOS MENTALES
-Pará pará, solo piensan distinto…
-No, SON ENFERMOS MENTALES
Karen Reichardt, 1ra candidata de LLA en PBA, seduciendo al electorado bonaerense. Total normalidad pic.twitter.com/xg9s68RFI0
— Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) October 16, 2025
Ante el impacto de sus dichos, evidenciado por la cara en primer plano de los conductores del programa, Reichardt intentó explicar su declaración y suavizarla. “No dije enfermo mental, dije que es una enfermedad mental. Es una manera de decir cuando tenés un chip en la cabeza difícil de cambiar, yo lo veo porque recorro la Provincia y no entiendo por qué la gente sigue votando lo mismo”.
Días atrás, la candidata había utilizado el término de enfermedad mental para definir al kirchnerismo cuando cuestionó al intendente de La Matanza, Fernando Espinoza.
“De locos!!! El kirchnerismo es una enfermedad mental!”, lanzó la libertaria en aquella ocasión.