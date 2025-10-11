Karen Reichardt: “El kirchnerismo es una enfermedad mental”
La candidata a diputada nacional de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, Karen Reichardt cuestionó al intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, y dijo que “el kirchnerismo es una enfermedad mental”.
Casi sin presencia en los medios, Reichardt apuesta a las redes, donde apuntó contra Espinoza en X. Lo hizo comentando un video en el que el intendente bonaerense explicaba cómo votar con la Boleta Única de Papel (BUP) en las elecciones del 26 de octubre.
“Solo en Argentina. Un procesado por abuso sexual es candidato y la gente lo tiene como ídolo”, señalaba el mensaje en X que acompañaba el video en el que Espinoza hacía un instructivo para votar a Fuerza Patria. Pero…, Reichard metió la pata: Espinoza no es candidato del peronismo en las elecciones de octubre. Lo fue y ganó en su distrito en las legislativas bonaerenses del 7 de septiembre.
De todas maneras, Reichardt se sumó a las críticas. “De locos !!! El kirchnerismo es una enfermedad mental!”, lanzó la candidata libertaria.
Espinoza encabezó la lista de candidatos a concejales y Fuerza Patria obtuvo el 53,56 por ciento de los votos sobre el 28,62 por ciento de La Libertad Avanza.
Si se repasa la historia familiar de la conductora, animadora y vedette hoy devenida política, en los pagos de Lanús recuerdan a Eliseo Vázquez, un exconcejal que militaba en las huestes de Manolo Quindimil, todo un símbolo de los “barones” del Conurbano, pero cuyo real referente era Antonio Cafiero, el ex gobernador bonaerense peronista.
Karen Reichardt es, según figura en la Justicia Electoral, Karina Celia Vázquez. Su padre, Eliseo Vázquez, fue durante años referente del PJ local. Y en tiempos del intendente Quindimil, se desempeñó como empleado municipal y en 2006 fue elegido presidente de la Asociación Mutual Trabajadores Municipales de Lanús. Su nombre integra la nómina de dirigentes que articularon el poder territorial del PJ en el distrito durante décadas