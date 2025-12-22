Maran Suites & Towers

Justicia y Seguridad fortalecen la coordinación institucional en cárceles de Entre Ríos

Redacción | 22/12/2025 | Entre Ríos | No hay comentarios

En el marco del trabajo interinstitucional entre los distintos poderes del Estado, la vicepresidenta del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Laura Mariana Soage, junto a la jueza de Ejecución Penal, Cecilia Bertora, realizaron una visita a la Unidad Penal Nº 1 de Paraná con el objetivo de interiorizarse sobre el funcionamiento del sistema penitenciario y las tareas que allí se desarrollan.

La recorrida contó además con la participación de autoridades del Ministerio de Seguridad y Justicia, del área de Derechos Humanos y de representantes de la Defensa, en una instancia orientada a fortalecer espacios de diálogo, supervisión y organización institucional, con el fin de garantizar procesos transparentes y un adecuado funcionamiento del ámbito penitenciario.

Durante la visita, las autoridades fueron recibidas por el subdirector del Servicio Penitenciario, Santiago García; el director principal de Cuerpo, Alejandro Mondragón; el director de la Unidad Penal, Carlos Palacios; el coordinador general, Néstor Spesot; y el doctor Raúl Avero, quienes expusieron el trabajo cotidiano que se lleva adelante y los avances logrados en materia de gestión, infraestructura y tratamiento penitenciario.

Este tipo de instancias refuerza la cooperación entre los poderes del Estado y ratifica el compromiso con una labor penitenciaria responsable, profesional y en permanente mejora, orientada al respeto de los derechos y al fortalecimiento institucional del sistema carcelario provincial.

