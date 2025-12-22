Justicia y Seguridad fortalecen la coordinación institucional en cárceles de Entre Ríos
En el marco del trabajo interinstitucional entre los distintos poderes del Estado, la vicepresidenta del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Laura Mariana Soage, junto a la jueza de Ejecución Penal, Cecilia Bertora, realizaron una visita a la Unidad Penal Nº 1 de Paraná con el objetivo de interiorizarse sobre el funcionamiento del sistema penitenciario y las tareas que allí se desarrollan.
La recorrida contó además con la participación de autoridades del Ministerio de Seguridad y Justicia, del área de Derechos Humanos y de representantes de la Defensa, en una instancia orientada a fortalecer espacios de diálogo, supervisión y organización institucional, con el fin de garantizar procesos transparentes y un adecuado funcionamiento del ámbito penitenciario.
Durante la visita, las autoridades fueron recibidas por el subdirector del Servicio Penitenciario, Santiago García; el director principal de Cuerpo, Alejandro Mondragón; el director de la Unidad Penal, Carlos Palacios; el coordinador general, Néstor Spesot; y el doctor Raúl Avero, quienes expusieron el trabajo cotidiano que se lleva adelante y los avances logrados en materia de gestión, infraestructura y tratamiento penitenciario.
Este tipo de instancias refuerza la cooperación entre los poderes del Estado y ratifica el compromiso con una labor penitenciaria responsable, profesional y en permanente mejora, orientada al respeto de los derechos y al fortalecimiento institucional del sistema carcelario provincial.