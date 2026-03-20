Justicia oficialista: La jueza Servini, a los pies del fiscal Taiano, rechazó la denuncia de Victoria Villarruel contra Eduardo Feinmann y Pablo Rossi
En apenas ocho días, la Justicia rechazó la denuncia de la vicepresidenta Victoria Villarruel contra los periodistas Eduardo Feinmann y Pablo Rossi, ambos conductores de A24, a quienes la titular del Senado acusó de calumnias, injurias, atentados contra el órden público, llamado a rebelión y coerción ideológica.
La juez María Servini ratificó el dictamen del fiscal Eduardo Taiano, desechó las imputaciones y le dijo a Villarruel que si quiere insistir con su acción por calumnias e injurias vaya a la Justicia Civil, por tratarse de delitos de acción privada.
“De la sola lectura de los delitos tipificados en los artículos referidos se desprende que en los hechos denunciados, si bien podrían ser reprochables los dichos vertidos por los denunciados en su condición de periodistas, lo cierto es que de ninguna manera se vislumbra ni siquiera un indicio que nos encontremos ante una agrupación permanente o transitoria que tuvieren por objeto principal o accesorios imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor”, manifestó Servini en su fallo.
La jueza manifestó que tampoco encontró elementos para sostener las presuntas amenazas de conductas descriptas en el art. 226 del C.P. [Atentados al orden constitucional y a la vida democrática] por lo que en razón de lo expuesto se procederá a desestimar la denuncia. Y a su vez rechazó el pedido de la vicepresidente de conectar la causa contra Feinmann y Rossi contra que presentó en 2025 apuntando al periodista español Javier Negre, dueño de una parte de La Derecha Diario, un portal de referencia para los libertarios.
“No advierto puntos de conexión entre ambas pesquisas”, sentenció Servini a raíz de una certificación del fiscal Guillermo Marijuan, incorporada al expediente el 12 de marzo pasado. Villarruel reclamaba ese paso porque entendía que “el análisis conjunto de las actuaciones ventiladas permitiría visualizar el carácter metódico de la persecución sufrida y el socavamiento pretendido sobre las instituciones democráticas”, pero también se lo rechazaron.
Más allá del revés a la vicepresidenta, la jueza del Juzgado en lo Criminal y Correccional reconoce como querellante a Villarruel, con el patrocinio de su abogado el Dr. Emiliano Gastón Genta, en torno a las calumnias e injurias que, aclara, deben tramitarse sin necesidad de un fiscal, ante un juez del Fuero Civil, al tratarse de un delito privado.
Villarruel acusaba a ambos conductores de A24 por tildarla de golpista a raíz de su rol en la sesión preparatoria de la Asamblea Legislativa, celebrada el 24 de febrero del 2026, cuando se eligieron autoridades de la Cámara. Todo ello durante el pase que comparten y al que dieron en llamar en YouTube: “OTRA VEZ EL “CLUB DEL HELICÓPTERO”: EL PASE ENTRE ROSSI Y FEINMANN”.
La vice de Milei dijo que en ese video las expresiones de ambos “lejos de ser un análisis periodístico o una mirada política y/o de opinión” son “agravios, mentiras, inventos e información absolutamente falsa, calumniante y lesiva” que le generaron “aflicciones personales” y socavaron la institución que preside y el cargo que ocupa.
Su denuncia fue presentada el mismo día en el que también demandó al exministro de Defensa, Luis Petri, actual diputado libertario, por los mismos delitos y porque la llamó “golpista” en X.
“Las publicaciones referidas, realizadas a través de la señal de noticias, agravian e injurian a mi persona, no sólo por la falsedad de las mismas, sino también por el daño que las mismas ocasionan a mi honor y a mi investidura, erosionando las instituciones. Siempre me he desempeñado con aplomo y decoro, no puedo permitir que se mancille la tarea que honrosamente vengo realizando desde hace dos años”, argumentó la vicepresidenta ante la Justicia.
En ese sentido, apuntó contra la repercusión que tuvo el pase entre Feinmann y Rossi como parte de una campaña en su contra. “Es la repercusión que los dichos vertidos en ese programa por los periodistas denunciados, dadas las réplicas que tienen tanto en las redes sociales, como otros medios de comunicación, canales de streaming, etc. lo que magnifican cada uno de los dichos injuriantes hacia mi persona y causa un perjuicio irreparable en mi honor e investidura”, esgrimió para hablar de una maniobra orquestada, algo que la Justicia, finalmente, rechazó.