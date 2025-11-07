Jury a la jueza Makintach: “Estoy pagando un precio carísimo por no haber dimensionado este disparate”
La jueza Julieta Makintach, acusada de haber permitido la grabación sin autorización del documental Justicia Divina durante el juicio por la muerte de Diego Maradona, declaró en la primera audiencia del jury en su contra. En su testimonio, aseguró haber sufrido un “escarnio mediático” y afirmó que “nunca imaginó que iba a generar tanto daño a la Justicia”.
La magistrada llegó dos horas tarde a la audiencia y solicitó declarar de manera espontánea tras un cuarto intermedio. Antes, el fiscal de San Isidro, Patricio Ferrari, sostuvo que “no existía autorización para filmar un documental” y que los realizadores “no estaban registrados en el libro de ingresos de la sala”.
“Puse mi renuncia a disposición del gobernador. Nunca me imaginé que esto iba a causar tanto daño. Era todo lo contrario de lo que buscaba”, afirmó Makintach. Además, rechazó las acusaciones del fiscal, alegando que “no hubo negación ni falta de acceso a ninguna identificación”, y remarcó: “Estoy pagando un precio carísimo por no haber dimensionado todo este disparate”.
Respecto al documental, explicó que se trató de “una propuesta de una amiga” surgida semanas antes del inicio del juicio. “Me vieron grabar un domingo y nadie me dijo nada. Si me hubieran advertido que estaba haciendo algo malo, lo habría frenado”, sostuvo.
Makintach insistió en que “cumplió su rol como jueza desde el minuto uno” y que “no logra entender cómo se afectó su imparcialidad”. “Comprendo que los videos dieron la peor imagen, pero fue antes del juicio. No conocía a la productora”, agregó.
Finalmente, expresó disculpas a la familia de Maradona y a la Justicia: “Lamento profundamente esto. Ojalá pudiera volver el tiempo atrás. Lo juro por mis hijos que no conocía a la productora. Jamás imaginé que mi imparcialidad iba a estar en juego”, concluyó.