Jurado popular declaró culpables a dos policías por abuso sexual en un hogar de Paraná
A casi diez años del hecho, un jurado popular declaró este sábado en Paraná, Entre Ríos, culpables a dos efectivos de la Policía de Entre Ríos por abuso sexual agravado contra dos adolescentes ocurrido en julio de 2016 en un hogar de resguardo provincial. Ambos permanecerán con prisión preventiva hasta el 20 de febrero, cuando se realice la audiencia de cesura en la que se fijarán las penas.
Los condenados son Samuel Enrique Morel y Ezequiel Alejandro García, quienes al momento de los hechos se desempeñaban como agentes policiales. El jurado consideró a García autor de “abuso sexual con acceso carnal agravado por haber sido cometido por personal de las fuerzas policiales” y a Morel partícipe necesario del mismo delito.
El debate se extendió durante seis jornadas a puertas cerradas en el Salón de Actos del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, en lo que fue el primer juicio por jurados del año en la provincia. Tras el veredicto, ambos fueron trasladados a la Unidad Penal Nº 1 de Paraná.
La audiencia de cesura se desarrollará el 20 de febrero en el mismo edificio judicial. Allí, el juez técnico y vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Alejandro Cánepa, escuchará los argumentos de las partes y dará a conocer las penas correspondientes.
El caso
La causa se remonta al 5 de julio de 2016. Según la investigación, Morel y García participaron del abuso de dos adolescentes de 13 y 15 años que se encontraban alojadas en la Residencia Mujercitas, dependiente del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (COPNAF). El hecho habría ocurrido durante la madrugada en un vagón de tren que funcionaba como Sección Guardia Especial en el predio de la ex estación de trenes de Paraná.
La denuncia fue presentada días después por la Defensora Penal de Niños, Niñas y Adolescentes Nº 8. El caso tomó mayor relevancia cuando una de las víctimas, de 13 años, acudió al Hospital Materno Infantil San Roque con lesiones compatibles con abuso sexual, lo que derivó en la intervención judicial.
En un inicio fueron imputados siete policías. Durante la Investigación Penal Preparatoria, dos fueron sobreseídos y otros tres accedieron a juicios abreviados homologados en noviembre de 2017, al considerarse que no participaron directamente en los abusos aunque sí existió responsabilidad funcional.
En marzo de 2020, el juez Alejandro Grippo declaró nula la imputación original contra Morel como coautor, al señalar que la adolescente de 15 años no lo había denunciado ni lo sindicó como responsable directo. Por ello, en este juicio fue considerado partícipe necesario del delito cuya autoría el jurado atribuyó a García.