Julio Cordero asegura que la reforma laboral legisla “hacia adelante y no toca ningún derecho”
El secretario de Trabajo, Julio Cordero, afirmó hoy que la reforma laboral legisla “hacia adelante y no toca ningún derecho, ni para los trabajadores que ya están ni para los nuevos” y aseguró que, pese a las críticas y la movilización que anuncia la CGT, “muchos gremios están entusiasmados” con esta iniciativa.
“Se va a generar muchísimo trabajo y se va a mejorar la actividad” de la economía, porque “hace mucho tiempo que no se genera trabajo genuino y formal en la Argentina”, aseguró el funcionario, en diálogo con el programa “Esta mañana” de Radio Rivadavia.
Cordero sostuvo que las expectativas de que se apruebe el proyecto “son enormes”, porque es una iniciativa “pensada para las pymes y para el trabajador”, y “especialmente para los jóvenes que buscan ingresar al mundo del trabajo”.
Puntualizó que “cuando se pierde la confianza no se contrata a un trabajador nuevo, porque el riesgo de contratar es infinitamente mayor a los beneficios que uno puede tener”, señaló.
“Esta es una reforma que va hacia adelante, no toca ningún derecho ni para los que están ni para los nuevos trabajadores, las indemnizaciones continúan, esto es importante de aclarar, porque se ha dicho que se rebajan, y no es así”, subrayó.
"LA REFORMA LABORAL GENERARÁ MUCHÍSIMO TRABAJO"
El titular de Trabajo sostuvo que “muchos gremios están entusiasmados con esta reforma”, y señaló que “hay un sindicalismo que verdaderamente toma conciencia y se da cuenta de que la Argentina necesita generar empleo genuino”.
“Lo primero que hay que entender es que la reforma es extremadamente positiva para todos, con la intención clara de que no se toque ni un solo derecho esencial de los trabajadores”, aseveró.
Asimismo, indicó que, si bien “alguna parte del sindicalismo por ahí hace algún cuestionamiento”, desde la CGT “tienen que pensar lo que la sociedad está pidiendo”, porque “uno no puede estar cómodo cuando los demás están incomodos”.
“Hoy la sociedad demanda cambios de verdad y el rumbo que marca el presidente Javier Milei es tan genuino que las personas lo siguen”, recalcó.