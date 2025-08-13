Julieta Prandi se descompensó tras la condena de 19 años de prisión a su exmarido Claudio Contardi
Julieta Prandi sufrió una descompensación luego de conocerse el veredicto en el juicio contra su expareja, Claudio Contardi, condenado a 19 años de prisión por abuso sexual en su contra. La sentencia fue dictada este miércoles por el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana, en una jornada marcada por escenas de fuerte carga emocional.
La actriz y conductora no presenció la lectura del fallo, ya que sus allegados consideraban que no soportaría el momento. Mientras Contardi era escoltado por la policía en calidad de detenido, Prandi se encontraba dentro del edificio judicial, donde se abrazó entre lágrimas con sus padres, su abogado Fernando Burlando y el fiscal de la causa.
Testigos relataron que, tras recibir la noticia, Prandi se tiró al piso llorando, por lo que fue asistida por personal médico que le suministró “algo dulce” para estabilizarla. El médico a cargo confirmó que se trató de un cuadro emocional: “Está bien, contenida, y la presión está normal”.
La resolución judicial, a cargo de los jueces Daniel Répolo, Lucía Leiro y Mariano Aguilar, fue considerada por especialistas como un precedente en casos de violencia sexual. El tribunal halló a Contardi culpable de abuso sexual con acceso carnal agravado por provocar un grave daño en la salud mental de la víctima, en el marco de hechos reiterados.
Antes de la audiencia, Prandi había declarado a la prensa: “Espero que los jueces den una sentencia ejemplificadora y que, mientras tanto, él esté detenido”. Ambos puntos se cumplieron con el veredicto.
Su pareja actual, el músico Emanuel Ortega, la acompañó durante todo el proceso. “Es de fierro, mi sostén y mi amor”, expresó la conductora. Ortega, por su parte, destacó el impacto social de la condena: “Este es un día para que la Justicia cambie las cosas para bien. Hay muchas víctimas esperando sentirse protegidas”.
La jornada dejó dos imágenes opuestas: la descompensación y el llanto de Prandi frente al alivio de la condena, y la detención inmediata de Contardi, que ahora deberá cumplir una pena de casi dos décadas de cárcel.