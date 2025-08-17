Julián Álvarez marcó un golazo para el Atlético Madrid pero Espanyol lo dio vuelta
Atlético de Madrid no supo aprovechar un impresionante golazo de tiro libre de Julián Álvarez en el debut de LaLiga de España. La Araña de Calchín había adelantado al equipo de Diego Simeone, que contó con su hijo Giuliano y con el debut de Thiago Almada también desde el arranque, con una definición al ángulo al mejor estilo Lionel Messi sobre el Espanyol en Barcelona. Pero después no lo liquidó y el local se lo dio vuelta con los cambios en el segundo tiempo. El 2 a 1 favor de los catalanes fue una cachetada dura para el Atleti en su estreno.
Julián Álvarez es, cada vez, un delantero más completo. A su lectura para presionar bien alto en la salida al equipo rival, desde su desembarco en Europa -primero en el Manchester City y ahora en el Atlético de Madrid- le agregó olfato goleador, definición y, sobre todo en el último tiempo, pegada de tiro libre. Este domingo, en el estreno en el campeonato, el cordobés campeón del mundo se hizo cargo de un remate con el partido en cero y convirtió el primer tanto en la visita al Espanyol.
Fue el quinto desde esa situación en su carrera, después de haber convertido dos con el City (ante Estrella Roja y Wolverhampton) y otros dos con el Colchonero ( contra Sparta Praga en noviembre 2024 y Betis en mayo pasado). En el festejo tomó la pelota y se la puso en su panza por debajo de la camiseta, haciendo alusión al hijo que espera con su mujer Emilia Ferrero.
Iban 37 minutos del primer tiempo cuando el cordobés rompió el 0-0. Los locales habían empezado con buen ritmo y tuvieron un latigazo de Roberto Fernández y un cabezazo de Leandro Cabrera que rechazó el arquero Jan Oblak. Paulatinamente el equipo del Cholo, que hizo un gesto de ‘dejate de joder’ después del gol de Julián, empezó a dominar más cómodo la pelota y justificó el resultado parcial en la primera parte y el inicio del complemento.
De hecho, el visitante por momentos se floreaba con seguidilla de toques para mover la pelota a velocidad y construir jugadas de peligro, como la del palo que el propio Alvarez tuvo luego de pasar entre dos rivales. Con un Giuliano punzante por la derecha y un Almada preciso en los pases cortos y envíos largos, los madrileños ganaban bien y merecían más.
Sin embargo, no lo aprovecharon y pagaron muy caro los errores defensivos. Los cambios mejoraron al Espanyol, que fue creciendo y que descontó de pelota parada, con la definición de Waldo Rubio entrando libre por el segundo poste. Sintió el golpe el Atlético. Para colmo, Simeone decidió sacar a Julián para meter a Sorloth en una decisión desacertada.
El club catalán insistió y luego de una recuperación producto de un fallido cambio de frente, lo dio vuelta con un gran cabezazo de Pere Milla. Sí, dos de los que entraron sentenciaron al Atlético de Madrid mientras Alvarez masticaba bronca sentado en el banco.
Los otros partidos del domingo: Getafe le ganó como visitante por 2 a 0 a Celta de Vigo y Athletic Bilbao superó 3 a 2 al Sevilla dirigido por Matías Almeyda en el San Mamés. Este lunes el Elche recibirá al Betis, mientras que el martes cerrará la fecha el Real Madrid ante el Osasuna.