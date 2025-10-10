Juicio por YPF: Loretta Preska pide antes del 30 de octubre los chats de Luis Caputo y Sergio Massa
El juicio por la expropiación de YPF y sus múltiples derivados sigue produciendo novedades. La jueza de Nueva York Loretta Preska rechazó las protestas argentinas y le volvió a ordenar al gobierno que envíe antes del 30 de octubre los mails y chats de WhatsApp del ministro de Economía, Luis Caputo, y su antecesor, Sergio Massa, para determinar si el Estado influyó en las decisiones comerciales de la petrolera.
La orden de Preska había sido apelada por la República, que ahora solicitará una suspensión (stay) hasta el tratamiento de la apelación en sí.
Los demandantes Petersen Energía, Petersen Energía Inversora (las sociedades españolas que pertenecieron a la familia Eskenazi y fueron a la quiebra) y Eton Park quieren probar que YPF, Aerolíneas Argentinas, el Banco Nación, Energía Argentina (Enarsa) y el Banco Central (BCRA) son alter ego del Estado para embargar sus activos, como por ejemplo el oro que Caputo envió al exterior.
“Se ordena a la República recopilar y producir estas comunicaciones a más tardar el 30 de octubre, y luego veremos dónde estamos”, señaló Preska en una audiencia realizada este jueves en Nueva York, Estados Unidos.
Así, la jueza reafirmó su orden previa y rechazó los argumentos “de demora” de la Argentina, al entender que sus defensores utilizan una estrategia dilatoria para no enviar la información que precisan los demandantes.
Los abogados del Estado, representados por el estudio jurídico Sullivan & Cromwell, plantean que pedir las conversaciones privadas de funcionarios y ex funcionarios atenta contra derechos constitucionales.
Preska respondió que no se trata de coerción, sino de solicitar cooperación, dado que los dispositivos contienen comunicaciones oficiales, tal como indican los demandantes, representados por Levine Lee, King & Spalding y Kellogg Hansen.
La tesis es que los funcionarios usan chats y teléfonos personales para manejar asuntos de Estado, y que hay evidencia pública de ello. En particular, se sospecha que en el Ministerio de Economía se operó u opera para intervenir sobre los precios de la nafta y el gasoil, así como en las inversiones de YPF.
La audiencia de cumplimiento será el 30 de octubre y la falta de cumplimiento podría derivar en sanciones a la Argentina.