Juicio por YPF: La Cámara de Apelaciones de Nueva York dio curso libre a las apelaciones y Argentina obtuvo otra prórroga
La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York mantuvo suspendida la orden de la jueza Loretta Preska, que obliga al Estado nacional a entregar el 51% de las acciones de YPF, y dio vía libre a tramitar las apelaciones de Gobierno conta el fallo a favor de los fondos buitre que ganaron el jucio por la expropiación de la petrolera.
La Corte de segunda instancia tampoco solicitó al país que presente una “garantía” real y concreta por los u$s16.099 millones que se les debe pagar.
Por lo tanto, las acciones del Estado nacional en la petrolera de bandera podrán permanecer en la Caja de Valores, mientras esta misma Corte resuelve la apelación de fondo.
Los jueces camaristas concedieron este viernes la solicitud de Argentina de suspender la orden emitida el 30 de junio por la jueza Loretta Preska, durante el proceso de apelación, que probablemente llevará meses.
Fuentes que siguen minuto a minuto el caso aclararon que la decisión del Tribunal es “meramente administrativa” y puede volver a ser apelable.