¿Jugará el Mundial FIFA 2026?: Irán les prohíbe a sus equipos deportivos viajar a países “hostiles”
El Gobierno de Irán le prohibió hasta nuevo aviso a sus selecciones nacionales y clubes deportivos viajen a países considerados “hostiles”, informó este jueves la agencia de noticias iraní Isna, aludiendo a riesgos relacionados con la seguridad de los deportistas.
“El Ministerio de Deportes anuncia que la presencia de selecciones nacionales y clubes en países considerados hostiles, e incapaces de garantizar la seguridad de los deportistas iraníes y de los miembros de los equipos, queda prohibida hasta nuevo aviso”, indicó Isna.
Desde el inicio de la guerra se abrieron los interrogantes sobre la presencia de Irán en el Mundial de fútbol de Estados Unidos, México y Canadá que comenzará en junio.
El presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj, declaró que Irán “boicoteará a Estados Unidos” pero “no el Mundial”, que se disputará en Norteamérica del 11 de junio al 19 de julio en América del Norte.
La federación iraní de fútbol asegura que entabló conversaciones con la FIFA sobre la posibilidad de reubicar sus partidos fuera de Estados Unidos, aunque el máximo organismo del fútbol mundial ha mantenido hasta ahora que el calendario del torneo no se modificará.
El seleccionado iraní debe competir en el Grupo G de la Copa del Mundo con Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda y está programado que sus tres encuentros se lleven a cabo en territorio estadounidense: el 15 de junio contra los oceánicos, el 21 de junio frente a los europeos (ambos en Los Ángeles) y el 27 de junio ante los africanos (en Seattle).
La base de entrenamientos de la selección iraní para el torneo está prevista en Tucson, Arizona.