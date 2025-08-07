Juegos Panamericanos de Lima 2027: El bowling volverá a formar parte del cronograma oficial
El bowling y el ráquetbol serán los dos nuevos deportes del cronograma de los Juegos Panamericanos de Lima 2027, que tendrá 38 disciplinas que repartirán medallas, según aprobó este jueves la LXIII Asamblea General de Panam Sports, celebrada en Asunción del Paraguay, con la presencia del presidente de la República de ese país, Santiago Peña Palacios; el vicepresidente del COI, el argentino Gerardo Werthein; el presidente de Panam Sports, Neven Ilic, y las máximas autoridades del deporte del continente.
“Por solicitud de muchos Comités Olímpicos Nacionales y por lo que representan estos deportes en nuestro continente, es que el Comité Ejecutivo de Panam Sports, y con la aprobación de la Asamblea General, ha decido incluir el bowling y el ráquetbol en el programa deportivo de Lima 2027. Con esto, ya son 38 deportes que se desarrollarán en nuestros Juegos en la capital del Perú” , señaló Ilic.
Tanto el bowling como el ráquetbol estarán así participando juntos en el programa por quinta vez consecutiva desde los Juegos de Guadalajara 2011.
El ráquetbol ha sido parte de los Juegos Panamericanos desde los Juegos de Mar del Plata (Argentina) en 1995, aunque no fue incluido en los Juegos de Río 2007.
El bowling fue admitido en los Juegos Panamericanos desde la undécima edición que se celebró en La Habana, Cuba en 1991. Este deporte se realizó por primera vez en los Juegos Panamericanos de Caracas en 1983, sólo como deporte de exhibición.
La Asamblea General de Panam Sports continúa este viernes 8 de agosto, jornada que contará con la presentación del Comité Organizador de la ciudad sede de los próximos Juegos Panamericanos de Lima 2027 y de las ciudades candidatas para los Juegos Panamericanos del 2031, Asunción y Rio-Niteroi.