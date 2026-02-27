Judiciales entrerrianos se suman al paro de 24 horas en reclamo de recomposición salarial
La Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER) lleva adelante este viernes un paro de 24 horas en todos los tribunales de la provincia, en el marco del plan de lucha definido a comienzos de mes. La medida forma parte de una serie de ceses de actividades realizados durante todos los viernes de febrero.
El reclamo central del gremio apunta a una recomposición salarial del 10,64 por ciento, además de la exigencia de que los haberes se paguen en tiempo y forma. Asimismo, el sindicato demanda el cumplimiento del pago por título según lo establece la Ley 5143, la incorporación de un adicional específico para notificadores y evisceradores, y la defensa del 82 por ciento móvil para el sector.
Desde AJER sostienen que la situación salarial del sector judicial “se ha deteriorado frente al avance de la inflación”, y remarcan que las respuestas oficiales hasta el momento resultan insuficientes frente a los planteos realizados.
Si bien el paro de este viernes marca el cierre formal del esquema de medidas anunciado para febrero, que comenzó el 6 de este mes, la conducción del sindicato evalúa continuar con el plan de lucha mediante un esquema similar, aunque alternando el día de la semana en que se lleven adelante las medidas de fuerza.
En paralelo, dirigentes del gremio mantuvieron un encuentro con representantes de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), donde se analizó la posibilidad de avanzar en acciones coordinadas entre ambas organizaciones sindicales.
La propuesta de profundizar y unificar las medidas será debatida el próximo martes 3 de marzo en el Plenario de AJER, instancia en la que se definirá si el conflicto gremial se intensifica en las próximas semanas.