Judiciales entrerrianos realizan un nuevo paro de 24 horas y reclaman una recomposición salarial del 10,64%
Los trabajadores nucleados en la Asociación Judiciales de Entre Ríos (AJER) continúan con su plan de lucha con paros semanales, aunque a partir de ahora con rotación de día. En ese marco, este jueves llevan adelante un cese de actividades por 24 horas, en reclamo de una recomposición salarial del 10,64%.
El conflicto se enmarca en una fuerte pérdida del poder adquisitivo. Según denunció el gremio, la “caída del salario de los trabajadores/as judiciales hace que un escribiente recién ingresado esté por debajo de la línea de pobreza”. Ante la falta de respuestas por parte del Ejecutivo provincial, AJER resolvió dar continuidad a las medidas de fuerza.
Entre las demandas también se incluyen el pago en tiempo y forma de los haberes, el reconocimiento del pago por título según lo establece la Ley 5143 y el pago adicional para notificadores y evisceradores, además de la defensa del 82% móvil.
El plan de lucha se inició el 6 de febrero y durante ese mes los paros se realizaron todos los viernes. Desde marzo, el gremio decidió mantener la modalidad de paro semanal, pero con rotación del día de la medida.
Asimismo, en Plenario se resolvió coordinar acciones con otro gremio del sector, la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), con el objetivo de aunar fuerzas en el reclamo salarial.