Judiciales de Entre Ríos realizan un nuevo paro de 24 horas y reclaman una recomposición salarial del 10,64%
Trabajadores nucleados en la Asociación Judiciales de Entre Ríos (AJER) llevan adelante este martes un nuevo cese de actividades por 24 horas en reclamo de una recomposición salarial del 10,64%.
La medida forma parte de un plan de lucha que contempla paros semanales con rotación de jornada, definido por el gremio durante su último plenario, ante la falta de respuestas a los reclamos del sector.
Reclamos salariales y laborales
Entre los principales planteos de los trabajadores judiciales se encuentran el pago de haberes en tiempo y forma, la liquidación del adicional por título conforme a lo establecido en la Ley 5143, y la creación de un adicional específico para notificadores y evisceradores.
Además, el sindicato reiteró su defensa del 82% móvil como parte de las demandas del sector.
Pérdida del poder adquisitivo
El conflicto se da en un contexto en el que, según el gremio, los trabajadores judiciales atraviesan una fuerte pérdida del poder adquisitivo.
Desde AJER advirtieron que “la caída del salario de los trabajadores/as judiciales hace que un escribiente recién ingresado esté por debajo de la línea de pobreza”.
Ante la ausencia de respuestas por parte del Ejecutivo provincial, la organización sindical resolvió continuar con el plan de lucha con medidas de fuerza semanales.
Fuente: APF Digital