Jubilados cada vez más perjudicados: El Presupuesto 2026 no incluye aumentos extra o bono
En el proyecto del Presupuesto 2026, que el Gobierno envió al Congreso este lunes, se contempla un leve incremento en los recursos para jubilados y pensionados. Sin embargo, ese aumento no solo está supeditado a que se cumpla la meta de inflación del equipo económico, sino que tampoco contempla un aumento del bono vigente ni ninguna recomposición por fuera de la fórmula de indexación de los haberes.
De acuerdo al análisis del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), el gasto total de las Prestaciones de la Seguridad Social dispuesto en el texto oficial equivale a un incremento en términos reales de 5,4% respecto de este año. Se trata de una partida en la que se cuentan “transferencias para el pago de jubilaciones y pensiones contributivas y pensiones no contributivas”, pero que “no incluye el bono de refuerzo”.
En el documento de casi 7.000 páginas no se hace mención a ningún incremento de las jubilaciones y pensiones por fuera del esquema actual de movilidad (que indexa los haberes al último dato de inflación disponible), como así tampoco a una suba del bono de hasta $70.000, que permanece sin variaciones desde marzo del año pasado.
De hecho, el gasto en Prestaciones de la Seguridad Social apenas variaría con respecto a lo proyectado para este año. El envío de recursos para ese sector representará 6,37% del Producto Bruto Interno en 2025, mientras que el próximo año sería de 6,5%, una diferencia de apenas de 0,13 puntos del PBI.
El presupuesto destacó que a partir de abril de 2024 se estableció una nueva fórmula de movilidad que implicó la actualización mensual de los haberes previsionales de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC) que elabora el INDEC, una fórmula de movilidad que “permite a los jubilados y pensionados sostener sus ingresos a lo largo del tiempo”, según el texto.
Como el mecanismo de la fórmula de movilidad ajusta los haberes previsionales con un rezago de dos meses, si se cumpliera la proyección del Presupuesto de un escenario de inflación a la baja (10,1% anual para 2026), se produciría una mejora por el rezago en la aplicación de la actualización.
Sin embargo, si la inflación no cede y se mantuviera al alza, se daría el proceso inverso porque los haberes recibirían el ajuste mensual de los dos meses anteriores y, por lo tanto, inferior al del mes corriente.