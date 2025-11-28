Juan Sebastián Verón: “Nunca me manifesté ni tengo en mis objetivos ser presidente de AFA”
El presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, habló por primera vez en público sobre el conflicto que mantiene con la conducción de la AFA, luego del fuerte rechazo del club al título retroactivo otorgado a Rosario Central, una vez finalizada la temporada regular.
El club platense publicó un duro comunicado institucional contra la decisión de la Asociación, que resolvió reconocer al Canalla como el equipo que más puntos sumó en el año. En ese marco, y por pedido del propio Verón, los jugadores de Estudiantes le dieron la espalda a los futbolistas de Central en el pasillo de honor exigido por la AFA en el partido del domingo pasado por los octavos de final del campeonato.
Esa postura derivó en sanciones inéditas: seis meses de suspensión para Verón y dos fechas para los once futbolistas que realizaron el gesto en el Gigante de Arroyito.
En una extensa entrevista con Ernesto Tenembaum en Radio Con Vos, Verón afirmó que la sanción responde directamente al comunicado que publicó Estudiantes repudiando el reconocimiento a Rosario Central.
Además, negó que la distinción haya sido aprobada en Comisión Directiva:
“Lo que se pone a consideración, y sin estar en el orden del día, es un reconocimiento. Muy distinto es darle una estrella a un equipo”.
Según Verón, “todo estaba armado”, en referencia a la presencia de dirigentes y jugadores de Central en la reunión para recibir un trofeo. Aclaró, además, que sus críticas no están dirigidas al club rosarino, sino al procedimiento: “No se puede inventar un título cuando no estaba estipulado al inicio de la temporada”.
El conflicto escaló con un mensaje publicado por el dirigente Pablo Toviggino en redes sociales.
Verón consideró que fue más que una chicana:
“Es grave la amenaza hacia una institución y hacia un dirigente en un ámbito que no corresponde”.
Y advirtió:
“Vamos a estar atentos porque de ahí parten acciones que no suelen terminar bien. Pueden terminar en un descenso, en malos arbitrajes. Es algo que está pasando y a lo que estamos acostumbrados”.
El presidente de Estudiantes profundizó sus críticas a la calidad del arbitraje y el manejo del VAR:
“Lo primero que preguntamos siempre es quién nos toca de árbitro y quién va al VAR, porque ahí se resuelve todo”.
Para él, esta atmósfera de sospecha erosiona la competitividad y el sentido del esfuerzo deportivo.
Toviggino había publicado: “Qué 2026 te/nos espera, cuidate mucho boina multicolor”, en alusión a las recientes apariciones de Verón usando una boina.
En otro tramo de la entrevista, Verón negó cualquier interés en disputar el liderazgo de la Asociación:
“Nunca tuve ni tengo como objetivo ser presidente de la AFA. Me interesa lo deportivo y lo social: que los campeonatos sean mejores, que la gente pueda ir a ver a su equipo, que haya más recursos”.
Aseguró que su accionar no fue impulsivo:
“Tengo que defender a mi club con la verdad. No me voy a quedar de brazos cruzados viendo que toman decisiones a piacere”.
También cuestionó la falta de debate interno en el fútbol argentino:
“¿Quién se opuso hasta hoy? Dejé de ir porque las discusiones son otras. Si nadie se opone, todo va camino a… Es una decisión conjunta hacia dónde quieren llevar el fútbol”.
Sobre las sociedades anónimas deportivas, fue categórico:
“Estudiantes no va a ser una SAD. ¿Qué hacemos con los más de 20 deportes que tenemos? No podemos depender de vender 15 jugadores por año para sobrevivir”.
Recordó además que la experiencia con Foster Gillett fue un intento fallido de explorar capital privado.
Al hablar del próximo partido ante Central Córdoba —club vinculado a Toviggino— deslizó su preocupación con ironía:
“Está complicado mañana… Digo porque Central Córdoba es un muy buen equipo”, comentó entre risas.
Y al mencionar la mística del Pincha, cerró con un aviso:
“No miré las designaciones. Es un partido complicadísimo. Sabés cómo te bajan la mística… en un segundo te la bajan”.