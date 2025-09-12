Maran Suites & Towers

Juan Schiaretti repudió el veto a la ley de ATN: “Milei se quiere quedar con los recursos que corresponden a las provincias”

Redacción | 12/09/2025 | Política | No hay comentarios

El ex gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, -luego del veto del presidente a la ley de Aportes del Tesoro Nacional (ATN)-  aseguró de modo tajante: “Son recursos que nacen en las provincias y deben volver a ellas de manera automática, transparente y justa”.

Schiaretti aseveró en su cuenta de X que el decreto del Ejecutivo le da la espalda a Córdoba y al interior productivo, y señaló que “el centralismo condiciona a gobernadores e intendentes”.

A su vez, advirtió que “sin federalismo no hay igualdad de oportunidades, no hay futuro para el interior y no hay desarrollo posible para la Argentina”.

La ley de distribución automática de los ATN había sido sancionada por ambas cámaras del Congreso con respaldo de todos los gobernadores provinciales. El objetivo era establecer que los ATN se coparticiparan de forma automática y diaria, como el resto de los fondos coparticipables.

Schiaretti se suma a una serie de gobernadores que ya reaccionaron al veto, calificándolo de ataque al federalismo y exigiendo que el Congreso insista con la ley, lo cual requeriría una mayoría calificada en el Senado para superar el veto presidencial.

El rechazo al veto de los ATN se produce en un momento de alta tensión entre el Ejecutivo nacional y los gobernadores, especialmente tras los resultados de las elecciones bonaerenses y las justas demandas del Interior por reparto de recursos.

